Doraemon Story of Seasons: Farm-Abenteuer für PC und Switch veröffentlicht - 4Players.de

Doraemon Story of Seasons ist für PC ( Steam ; Preis: 39,99 Euro) und Switch (Box-Version und eShop ; Preis: 49,99 Euro) veröffentlicht worden. Die ersten Nutzerreviews bei Steam fallen "sehr positiv" aus (88 Prozent von 126 Nutzerreviews sind "positiv").In dem Spiel, das an Harvest Moon, Stardew Valley und My Time at Portia erinnert, trifft der Anime-Charakter Doraemon auf die Story-of-Seasons-Reihe. So wird man in Doraemon Story of Seasons verschiedene Aktivitäten durchführen können, dazu gehören das Bepflanzen von Feldern, der Ausbau der eigenen Farm, die Erkundung der Umgebung und vieles mehr. Neben Nobita werden die Spieler noch weitere bekannte Gesichter aus der Doraemon-Reihe auf ihrer Reise treffen und mit diesen interagieren und Freundschaften schließen.Letztes aktuelles Video: Launch-TrailerProduktbeschreibung: "Doraemon, der Roboterkater, der Kinderherzen weltweit bezaubert, erlebt ein neues Abenteuer in 'Doraemon Story of Seasons'! Tauche ein in seine Welt, die entspanntes Spielgeschehen mit einer Geschichte über eine Farm, Freundschaft und Hilfsbereitschaft verbindet. Schnapp deine Schaufel und mach mit! Spiele als Nobita, ein ganz gewöhnlicher Junge mit einem Herzen aus Gold! Freunde dich mit den Dorfbewohnern an, um rührende Szenen zu erleben, während du diese neue Welt mit Doraemon, Shizuka, Gian und Suneo erforschst und erschließt! Mache dir deine Farm zu eigen, baue Feldfrüchte an, ziehe Nutztiere auf, baue Möbel und erkunde die kleine Stadt in der Nachbarschaft. Nutze Doraemons geheime Apparate, um die Arbeit auf deiner Farm noch magischer zu machen!"