BattleTech: Urban Warfare: Explosive Stadtkämpfe und elektronische Kriegsführung mit der zweiten Erweiterung - 4Players.de

Screenshot - BattleTech: Urban Warfare (PC) Screenshot - BattleTech: Urban Warfare (PC) Screenshot - BattleTech: Urban Warfare (PC)

Die zweite große Erweiterung "Urban Warfare" wird am 4. Juni 2019 für BattleTech erscheinen. Das Add-on kostet 19,99 Euro und ist ebenfalls im Season Pass enthalten. In dieser Erweiterung stehen Stadtkämpfe im Mittelpunkt - inklusive elektronischer Kriegsführung mit blockierten Sichtlinien, großflächiger Gebäudezerstörung, umgebungsspezifischer Mechaniken, drei weiterer gegnerischer Einheiten und mehr. Außerdem kommen zwei neue Mechs ins Spiel: Raven 1X und Javelin."Urban Warfare liefert eine der größten Mech-Combat-Spielerfantasien, die es gibt: Auf den Straßen und Dächern vor epischen SciFi-Stadtlandschaften Kämpfe auszutragen", sagt Mitch Gitelman, Mitbegründer von Harebrained Schemes und Game Director von BattleTech. "In Wahrheit wollten wir die städtischen Kampfumgebungen und das dazugehörige Gameplay schon seit Jahren erschaffen, jetzt sind wir hocherfreut, diese BattleTech-Erfahrung endlich abzuliefern."Jedes Gebäude innerhalb des neuen urbanen Bioms ist komplett zerstörbar. Explosive, zurückgelassene Tankfahrzeuge, zerstörte Kühlmitteltauschanlagen und beschädigte elektronische Transformatoren, welche die Zielerfassung stören, werden das Kampfgeschehen verändern. Zudem kehrt mit der "elektronischen Kriegsführung" eine verloren gegangene Technologie zurück. Mechs sind mit elektronischen Gegenmaßnahmen (ECM) ausgestattet und nahe gelegene verbündete Einheiten sind gegenüber feindlichen Zielerfassungssystemen verdeckt bzw. immun bei indirektem Feuer. Gleichzeitig sind Mechs mit Active Probe ausgerüstet, wodurch sich gegnerische Einheiten aufdecken, lokalisieren und anvisieren lassen, die ansonsten versteckt geblieben wären.BattleTech: Urban Warfare wird neue Flashpoints enthalten. Flashpoints sind eine Vielzahl kurzer Geschichten, die Söldner-Missionen, Crew-Gespräche, spezielle Events, kritische Entscheidungen und seltene Bonus-Belohnungen miteinander verbinden. Last but not least wird mit "Attack and Defend" ein weiterer Missionstyp eingeführt, in dem Söldner die gegnerische Basis zerstören müssen, um dem stetigen Strom an Angriffen und der Übernahme der eigenen Basis an gegnerische Truppen entgegen zu wirken.Letztes aktuelles Video: Ankündigung