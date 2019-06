Planet Zoo: Zoo-Simulation erscheint Anfang November bei Steam; erste Spielszenen im Trailer - 4Players.de

Bei der PC Gaming Show 2019 ist der erste Ingame-Trailer präsentiert worden. Auch der Veröffentlichungstermin wurde benannt. Die Zoo-Simulation Planet Zoo wird am 5. November 2019 für PC via Steam erscheinen. Die Standard Edition wird 44,99 Euro kosten. Die Deluxe Edition ist für 54,99 Euro zu haben. Die Deluxe Edition umfasst Zugang zur Pre-Launch-Beta, drei zusätzliche Tiere (Komodowarane, Zwergnilpferde und Thomson Gazellen), Wallpaper und den Original-Soundtrack von Jim Guthrie und JJ Ipsen.In dem Spiel der Macher von Planet Coaster (2016) und Jurassic World Evolution (2018) darf ab Herbst 2019 ein eigener Zoo gebaut und verwaltet werden, in dem artgerechte Haltung und Artenschutz oberste Priorität haben sollen. Versprochen werden authentische Tiere, "tiefgreifende" Management-Optionen und weitreichende kreative Möglichkeiten. Jedes Tier in Planet Zoo soll einzeln simuliert werden.Frontier Developments: "Die Kampagne führt die Spieler rund um den Globus, während im Sandbox-Modus der Vorstellungskraft keine Grenzen gesetzt sind. Es gilt, einzigartige Habitate und weitläufige Gelände zu erschaffen, wichtige Entscheidungen zu treffen und sich um seine Tiere zu kümmern, während man die wildesten Zooanlagen der Welt errichtet und betreut. In den (...) Zoos von Planet Zoo stehen das Wohlbefinden seiner Bewohner und der Artenschutz an erster Stelle."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer