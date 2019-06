Planet Zoo: Video: Ausführlicher Blick auf die Zoo-Simulation und die virtuellen Tiere - 4Players.de

Die Zoo-Simulation Planet Zoo wird von Frontier Developments ( Planet Coaster und Jurassic World Evolution ) im folgenden, fast 18 Minuten langen Video von vier Mitarbeiterinnen vorgestellt. Zu sehen ist die Demo, die auf der E3 2019 präsentiert wurde.In dem Spiel darf ein eigener Zoo gebaut und verwaltet werden, in dem artgerechte Haltung und Artenschutz oberste Priorität haben sollen. Versprochen werden authentische Tiere, "tiefgreifende" Management-Optionen und weitreichende kreative Möglichkeiten. Jedes Tier in Planet Zoo soll einzeln simuliert werden und hat Bedürfnisse wie Nahrung, soziales Umfeld, Habitat (Anforderungen an den Lebensraum) und "Enrichment" (Bereicherung des tierischen Lebens). Auch Terrarien können zum Beispiel für kleine Antillen-Leguane gebaut und entsprechend an die Bedürfnisse der Tiere angepasst werden. Neben einer Kampagne, die den Spieler um die "ganze Welt führt", wird es einen Sandbox-Modus geben. Das Spiel basiert auf der Cobra-Engine, was an der Simulation der Besucher klar zu erkennen.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Demo-PräsentationPlanet Zoo wird am 5. November 2019 für PC via Steam erscheinen. Die Standard Edition wird 44,99 Euro kosten. Die Deluxe Edition ist für 54,99 Euro zu haben. Die Deluxe Edition umfasst Zugang zur Pre-Launch-Beta, drei zusätzliche Tiere (Komodowarane, Zwergnilpferde und Thomson Gazellen), Wallpaper und den Original-Soundtrack von Jim Guthrie und JJ Ipsen.Frontier Developments: "Es gilt, einzigartige Habitate und weitläufige Gelände zu erschaffen, wichtige Entscheidungen zu treffen und sich um seine Tiere zu kümmern, während man die wildesten Zooanlagen der Welt errichtet und betreut. In den (...) Zoos von Planet Zoo stehen das Wohlbefinden seiner Bewohner und der Artenschutz an erster Stelle. Erstelle detaillierte Habitate, um die natürliche Heimat deiner Tiere nachzuahmen, erforsche und verwalte jede Spezies, damit diese florieren kann und hilf deinen Tieren, Nachwuchs aufzuziehen und ihre Gene an kommende Generationen weiterzugeben. (...) Lass deiner Vorstellungskraft freien Lauf und hebe Seen und Flüsse aus, schütte Hügel und Berge auf, lege Pfade sowie Höhlen an und erschaffe atemberaubende Zoos, die eine breite Auswahl einzigartiger Designs und hunderte von Bauteilen nutzen."