Planet Zoo: Making-of-Video: Über Kreativität und Simulation - 4Players.de

Die Entwickler von Planet Zoo haben ein weiteres Making-of-Video veröffentlicht, in dem sie näher auf die Simulation und die Bedeutung von Kreativität in der anstehenden Zoo-Aufbau- und Management-Simulation eingehen. So müssen die Tiere beispielsweise auch die von den Spielern gebauten Kletter-Möglichkeiten tatsächlich benutzen können. Außerdem sind Erdferkel ( Aardvarks ; ab 3:15 Min.) erstmals zu sehen.Planet Zoo erscheint am 5. November und kann als Standard Edition (44,99 Euro) oder Deluxe Edition (54,99 Euro) auf Steam vorbestellt werden. Die Planet Zoo Deluxe Edition enthält neben dem Hauptspiel Zugang zur Beta, drei exklusive Tiere (Komodowarane, Zwergnilpferde und Thomson Gazellen), Wallpaper und den Original-Soundtrack.Letztes aktuelles Video: The Making of Planet Zoo Creativity and Simulation