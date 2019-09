Planet Zoo: Betatest für Käufer der Deluxe Edition gestartet - 4Players.de

Frontier Developments hat den Betatest für Vorbesteller der Deluxe Edition von Planet Zoo auf Steam gestartet. Jeweils ein Szenario bzw. eine Mission aus dem Karriere-Modus und dem Franchise-Modus können angespielt werden. Die Beta wird voraussichtlich bis zum 8. Oktober 2019 um 18 Uhr (CEST) spielbar sein. Die Vollversion wird am 5. November 2019 erscheinen.Die Entwickler schreiben: "Im Karriere- und Franchise-Modus warten zwei verschiedene Regionen und über 30 Tierarten, die individuell betreut werden müssen, vom Entwurf des Habitats und der artgerechten Haltung bis hin zur Sorge um das Tierwohl. Die Beta zu Planet Zoo startet mit dem story-lastigen Karriere-Modus, in dem die Spieler in einem Biom mit gemäßigtem Klima einen schon bestehenden Zoo leiten und ausbauen. Dort gilt es, Habitate zu schaffen, Tiere zu adoptieren und Bronze-, Silber- und Gold-Herausforderungen zu meistern. Das Savannen-Biom im Franchise-Modus geht weiter auf die Tiefe des Simulations-Aspekts ein und bietet Spielern eine Sandbox mit vollwertiger Wirtschaftssimulation und Online-Unterstützung."Planet Zoo erscheint am 5. November 2019 für 44,99 Euro. Die Planet Zoo Deluxe Edition kann für 54,99 Euro gekauft werden. Die Deluxe Edition enthält zusätzlich den Zugang zur Beta, drei weitere Tiere (Komodowarane, Zwergnilpferde und Thomson Gazellen), Wallpaper und den Original-Soundtrack.Letztes aktuelles Video: Beta-Spielszenen-Trailer