Planet Zoo: Zoo-Simulation mit Riesenpanda, Flamingo und Co. auf PC veröffentlicht - 4Players.de

Frontier Developments hat Planet Zoo für PC auf Steam veröffentlicht. Die normale Version kostet 44,99 Euro. Die Planet Zoo - Deluxe Edition liegt bei 54,99 Euro. Die Deluxe Edition bzw. das Deluxe Edition Upgrade umfasst drei Tiere (Komodowarane, Zwergnilpferde und Thomson Gazellen) sowie den Soundtrack und Hintergrundbilder. Unser Test befindet sich in Arbeit.Mit dem heutigen Verkaufsstart wurde auch das erste südasiatische Biom enthüllt, mit Tieren wie dem Riesenpanda, dem chinesischen Schuppentier oder dem Flamingo - sowie weiteren Attraktionen wie der Gondel. Derzeit bietet das Spiel über 70 Tiere und sechs Biome, verschiedene Wetterlagen und einen Tag-/Nacht-Zyklus. Planet Zoo verfügt sowohl über Offline- als auch über Online-Modi (mit wöchentlichen und monatlichen Community-Herausforderungen). Angehende Zoologen können z.B. Tiere online auf dem Tiermarkt tauschen, um einen gesunden und genetisch diversen Zoo aufrechtzuerhalten. Auch Blaupausen für Zoos, Habitate und Dekorationen anderer Spieler sind über den Steam Workshop erhältlich.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer"Angehende Zoodirektoren bereisen den Globus, um die eindrucksvollsten Zoos zu bauen und sich um eine Menagerie an authentischen Tieren zu kümmern, die denken, fühlen und die Welt um sie herum erforschen. Sei es beim schrittweisen Aufbau eines komplett neuen Zoos, oder beim Verbessern eines bereits existierenden Tierparks, die Franchise-, Karriere-, Herausforderungs- und Sandbox-Modi von Planet Zoo bieten den Spielern zahllose Möglichkeiten, ihre Management- und Aufbau-Fähigkeiten auf die Probe zu stellen", so beschreiben die Entwickler ihre Zoo-Simulation. "Mehr als 70 Tierarten stehen zur Verfügung, um herausfordernde und vielfältige Zoos zu bevölkern, in denen es darum geht, Tierwohl und Besucherzufriedenheit ins Gleichgewicht zu bringen. Auf dem Weg zum perfekten Zoo können sich angehende Unternehmer beim Perfektionieren der Bilanz austoben, indem sie Personalkosten, Gebäudeinstandhaltung, Ticketverkäufe und Spenden gegeneinander aufrechnen. Ambitionierte Zoologen können sich auf das Erforschen neuer Gebäude, auf Gegenstände, die das Tierwohl verbessern und auf die Individualisierung der Habitate freuen.""Wir sind hocherfreut, den nächsten Teil der Planet-Reihe veröffentlichen zu können. In Planet Zoo steckt sehr viel Herzblut: Das Team hat zweieinhalb Jahre lang das Verhalten und die besonderen Merkmale verschiedener Tiere erforscht und diese in einer, unserer Meinung nach, tiefgründigen und erfüllenden Simulation umgesetzt. Von der Ankündigung über die Beta bis zum Launch war das Feedback wunderbar und wir freuen uns alle darauf, zu sehen, was die Spieler mit dem Titel anstellen werden", sagt Game Director Piers Jackson.