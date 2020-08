Planet Zoo: Australia Pack (DLC) und Update 1.3 angekündigt

Die nächste Download-Erweiterung für Planet Zoo führt ins Outback. Am 25. August wird das "Australia Pack" für 9,99 Euro erscheinen. Das DLC-Paket umfasst fünf weitere Tiere und über 230 Gestaltungselemente für das Australien-Flair im Zoo. Koalas, Dingos, Rote Riesenkängurus, Helmkasuare und Blauzungenskinks sind die neuen Tiere. Darüber hinaus gibt es eine neuen Herausforderungszoo."Der Tanami Roadside Zoo wartet mit einer brandneuen Herausforderung auf. In diesem Herausforderungszoo müsst ihr eine Reihe spaßiger Ziele abschließen, z. B. die Zufriedenheit der Gäste oder Gewinne aus Läden steigern oder bestimmte Tiere aufnehmen, um im Rang aufzusteigen. Je schneller ihr die Ziele abschließt, umso höher steigt ihr auf", schreiben die Entwickler.Zusammen mit dem "Australia Pack" wird das kostenlose Update 1.3 für das Hauptspiel erscheinen. Es enthält neue genetisch bedingte Farbvariationen bei Tieren, die Möglichkeit der Mehrfachauswahl von Mitarbeitern für ein effizienteres Management, neue Pflanzen- und Gestaltungselemente, Verkaufsautomaten, eine Tierfutter-Verwaltungsseite sowie eine Reihe zusätzlicher Anpassungen und Verbesserungen. Auszug aus dem Change-Log : "Informationen zu Farbe und Muster könnt ihr jetzt im Handelsfenster des Tiermarkts sehen. So erreicht ihr schneller eure Zucht- und Populationsziele und auch farbenblinde Spieler*innen haben Zugang zu den Daten. Diese umfassen die wissenschaftlichen Begriffe für die im Spiel verwendeten Farbmorphe, wenn ein Albino beispielsweise als Albino, leuzistisch oder einfach mit einer anderen Farbe eingeteilt wird. (...) Neben der Farbmorphen-Genetik verfügen deine bisherigen Zootiere bereits über genetische Informationen zu Farbe und Muster. Diese führen zu weiteren Farbvarianten bei den Tieren und ermöglichen dezente und graduelle Farbänderungen zwischen verschiedenen Tieren. (...) Wenn sich Tiere paaren, erhält ihr Nachwuchs Farben- und Musterwerte aus einem bestimmten Durchschnittsbereich ihrer Eltern und ähnelt häufig mindestens einem der Elterntiere. Allerdings besteht jetzt eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass Farben oder Muster einen in Bezug auf die Farbe der Eltern sehr unterschiedlichen Wert annehmen und ein Tier eher wie ein entfernter Verwandter aussieht."Letztes aktuelles Video: Australia Pack | Announce Trailer