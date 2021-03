Planet Zoo: Southeast Asia Pack mit acht Tieren und Update 1.5 angekündigt

Das Southeast Asia Pack ist als nächste Erweiterung für Planet Zoo ab 40,49€ bei kaufen ) angekündigt worden. Das Paket umfasst acht Tiere und wird am 30. März für 9,99 Euro auf Steam veröffentlicht. Der Nebelparder, der Malaienbär, der Nasenaffe, der Binturong, der Schabrackentapir, das Ussuri-Dhole, der Sulawesi-Hirscheber und das Große Wandelnde Blatt sind in dieser auf Tiere fokussierten Erweiterung enthalten. Außerdem ist ein neues, "zeitlich begrenztes" Szenario enthalten, das in Perak (Malaysia) angesiedelt ist. Hier übernehmen die Spieler die Leitung eines angeschlagenen Zoos in einem tropischen Regenwald-Biom und versuchen den Tierpark zu retten.Das Planet Zoo: Southeast Asia Animal Pack wird zusammen mit einem kostenlosen Update veröffentlicht, das eine Reihe von Extras und Verbesserungen für das Spiel bringt. Dazu gehören mehrere Zoo-Eingänge, Video-Werbeplakate, neue Szenario-Belohnungen, anpassbare Wasserfarbe und -menge sowie die Möglichkeit, Franchise-Zoos als Sandboxen zu speichern. Außerdem gibt es ein zeitlich begrenztes Szenario namens Bernie's First Steps, in dem die Spieler eine frühe Version von Goodwin House zu einem Landschaftspark ausbauen. Weitere Details findet ihr hier Die Entwickler schreiben weiter: "Der Nebelparder ist eines der spektakulären neuen Tiere, eine mittelgroße, baumbewohnende Katze, die einzelgängerisch in geheimnisvollen Wäldern und Grasland lebt. Sicherlich bald ein neuer Fan-Liebling ist der Honig liebende Malaienbär, auch Sonnenbär genannt. Von Natur aus sanftmütig, gilt er nicht als Raubtier und kann problemlos mit anderen Arten koexistieren. Malaienbären lieben es zu schwimmen und auf Nahrungssuche zu gehen, bevor sie in ihrer Hängematte faulenzen. Obwohl sie relativ wenig Landfläche benötigen, müssen die Spieler viel Platz abseits des Bodens für ihre Kletterkünste einplanen. Und dann ist da noch der unnachahmliche Nasenaffe. Er ist der erste schwimmende Primat in Planet Zoo und bewegt sich mit maßgeschneiderten Animationen durchs Wasser, die es bei keinem anderen Tier gibt. Nasenaffen sind sehr gesellig, und die Spieler sollten sie in Gruppen halten, um ein optimales Wohlergehen zu gewährleisten. Sie haben auch ein starkes Bedürfnis nach einer Vielzahl von Unterhaltungselementen und bevorzugen bewegliches Spielzeug und Futterautomaten. Die Gäste werden begeistert versuchen, einen Blick auf die Große Wandelnde Blatt zu erhaschen. Diese bemerkenswerte Kreatur ist ein absoluter Profi im Verstecken vor Raubtieren. Es hat sich so entwickelt, dass es äußerlich einem Blatt ähnelt und sogar das Aussehen von Bisswunden nachahmt. Wenn sich dieses Stück empfindungsfähiges Gestrüpp bewegt, schaukelt es hin und her, genau wie ein echtes Blatt, das vom Wind geweht wird."Letztes aktuelles Video: Southeast Asia Animal Pack | Announcement Trailer