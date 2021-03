Planet Zoo: Update 1.5 und das Southeast Asia Pack (DLC) stehen bereit

Für Planet Zoo ab 40,49€ bei kaufen ) sind das Update 1.5 und das Southeast Asia Pack veröffentlicht worden.Das DLC-Paket umfasst acht Tiere aus der Region Südostasien (9,99 Euro auf Steam ). Der Nebelparder, der Malaienbär, der Nasenaffe, der Binturong, der Schabrackentapir, das Ussuri-Dhole, der Sulawesi-Hirscheber und das Große Wandelnde Blatt sind in dieser auf Tiere fokussierten Erweiterung enthalten. Außerdem ist ein neues Szenario enthalten, das in Perak (Malaysia) angesiedelt ist. Hier übernehmen die Spieler die Leitung eines angeschlagenen Zoos in einem tropischen Regenwald-Biom und versuchen den Tierpark zu retten.Zusammen mit dem Southeast Asia Animal Pack ist das (kostenlose) Update auf Version 1.5 veröffentlicht worden, das eine Reihe von Extras und Verbesserungen für das Hauptspiel mitbringt. Dazu gehören mehrere Zoo-Eingänge, Videotafeln zur besseren Orientierung der Gäste, anpassbare Wasserelemente sowie die Möglichkeit, Franchise-Zoos als Sandboxen zu speichern. Außerdem gibt es ein zeitlich begrenztes Szenario namens Bernie's First Steps, in dem die Spieler eine frühe Version von Goodwin House zu einem Landschaftspark ausbauen. Weitere Details findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Southeast Asia Animal Pack | Launch Trailer