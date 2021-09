Planet Zoo: North America Animal Pack mit acht Tieren angekündigt

Das "North America Animal Pack" ist die nächste Erweiterung für Planet Zoo ab 40,49€ bei kaufen ) . Es erscheint am 4. Oktober 2021 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 9,99 Euro auf Steam.Das "North America Animal Pack" bringt acht Tiere aus Nordamerika ins Spiel. Dazu gehören sieben Habitattiere: kanadischer Biber, Elch, kalifornischer Seelöwe, Puma, Mississippi-Alligator, Schwarzschwanz-Präriehund und Polarfuchs. Neu ist ebenfalls der nordamerikanische Ochsenfrosch.Frontier Developments: "Die Spieler können ihre neuen Tiere mit fünf neuen Einrichtungsgegenständen bei Laune halten: dem Biber-Teich, der Gabelbock-Piñata, dem Kegel-Futterautomat, dem Melonen-Futterautomat und dem Unterwasserpflanzen-Futterautomat. Biber können ihre natürliche Vorliebe für das Bauen mit dem Biberpool ausleben, der die Gäste sicher beeindrucken wird. Zoowärter können außerdem den nordamerikanischen Geist mit Biber-Kopfbedeckungen für ihre Avatare voll ausleben. Ein (...) neues Auf-Zeit-Szenario ist ebenfalls im Spiel enthalten. In den Vorbergen der spektakulären Blue Ridge Mountains können die Zoowärter ihr Können unter Beweis stellen, indem sie die Wildnis um sich herum nutzen, um einen kleinen Zoo in einem sumpfigen Gebiet in eine voll funktionsfähige Erfolgsgeschichte zu verwandeln."Zusammen mit dem "North America Animal Pack" erhalten die Spieler ein kostenloses Update für das Basisspiel. Verschiedene Gelände in den Startkarten, eine neue Höhenkartenfunktion, Schwimmen im tiefen Wasser für Raubkatzen, Wegbarrieren etc. sind vorgesehen. Das Change-Log findet ihr hier