SCILL Play: 4Players GmbH startet SCILL Play - jetzt zur Beta anmelden - 4Players.de

Wie ihr ja schon an den Stellenanzeigen sowie einigen Ankündigungen bemerkt habt, stellt sich die 4Players GmbH als Firma neu auf. Neben dem Spielemagazin 4Players.de und dem Serverdienst 4Netplayers.de wurde in Hamburg ein Innovationszentrum der Marquard Media Group eingerichtet - deshalb geht es bei uns seit einigen Monaten zu wie in einem Bienenstock.Zwar geben wir als Redaktion in vielen Bereichen Feedback, denn es geht in der Entwicklung im weitesten Sinne um Spiele. Aber das Magazin kümmert sich als eigener Bereich innerhalb des neuen 4Players weiter um Inhalte von Test bis Talk. Unabhängig von uns tüfteln frisch eingestellte Kreativköpfe derweile an digitalen Services und Produkten. Und ein erstes Ergebnis istWas ist SCILL Play? Das ist eine kostenlose App für iOS und Android, mit der man sich beim Spielen selbst herausfordern kann. Und zwar nicht auf eSports-Niveau, sondern nach persönlichen Zielen wie "Ich werde mindestens Dritter" oder "Ich lande zwei Kopfschüsse", die man untereinander vereinbaren kann. Die App verbindet sich mit unterstützten Spielen (aktuell sind Counter-Strike: Global Offensive und CS:GO Danger Zone wählbar) und registriert, ob man eine vorher verabredete Herausforderung gemeistert hat - oder nicht.Wann startet SCILL Play? Ihr könnt in Kürze schon an der Betaphase teilnehmen. Um euch anzumelden, geht einfach auf www.scillgame.com und füllt das dortige Formular aus. Solltet ihr 4Players pur-Mitgleid sein, dann werden wir euch zusätzlich eine persönliche Einladung schicken. Keine Bange: SCILL Play ist keine Shooter-App, da soll es um jedes Genre gehen. Während der Beta werden wir vielleicht schon weitere Spiele hinzufügen.Und was ist auf dem Portal geplant? Wir werden unser werbefreies Angebot 4Players pur ergänzen, haben einige neue Community-Aktionen in der Pipeline, starten bald das neue mobile 4Players, das viele coole Synchronisierungen mit dem Desktop beinhaltet, und werden die Startseite sowie unsere Inhalte natürlich weiter modernisieren.