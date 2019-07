SCILL Play: Open-Beta-Phase ist gestartet - 4Players.de

Die SCILL Play App der 4Players GmbH, zu der auch das Portal 4Players.de gehört, hat die nächste Entwicklungsstufe erreicht und ist nun in der Open-Beta-Version für Android und iOS erhältlich. Zur Erklärung: Die Redaktion ist dabei nicht in die Entwicklung eingebunden - SCILL wird von einem separaten Team geplant und umgesetzt.SCILL Play ist eine so genannte Second Screen Engagement Plattform, mit der man den Wiederspielwert von Spielen nachhaltig steigern kann - unabhängig von den Anforderungen des Basis-Designs des jeweiligen Titels. Spieler entscheiden aktiv, welche Ziele sie als nächstes meistern wollen und können mit Erfahrungspunkten, SCILL Coins sowie weiteren Preisen belohnt werden.„Nach intensiver Entwicklungszeit sowie positivem Feedback im Rahmen der geschlossenen Testphasefreuen wir uns sehr darüber, SCILL Play im Rahmen der Open-Beta nun einem breiten Publikum zugänglich zu machen“, so Marc Berekoven, Head of Business Development und Produkt Manager der SCILL-Plattform. „SCILL Play bietet Spielern die Möglichkeit, ihre Lieblings-Games auf völlig neue Art und Weise zu erleben. Neben Herausforderungs- und Belohnungsfunktionalität verfügt die App nun auch über neue Community-Features: Nutzer können unter anderem Allianzen gründen oder beitreten, um Herausforderungen zusammen mit anderen Spielern zu meistern. Dadurch wird das Spielerlebnis noch gemeinschaftlicher sowie dynamischer. Wir freuen uns auf das Feedback von Spielern, Entwicklern und Publishern, welches uns helfen wird, SCILL Play noch weiter zu verbessern und an die Wünsche unser Nutzer anzupassen.“Weitere Infos und Download-Links sind auf der offiziellen Website zu finden.