SCILL Play: Engagement-Plattform der 4Players GmbH startet neue Website sowie Web-App

Bislang konnte die von der 4Players GmbH entwickelte, so genannte „Engagement-Plattform“ SCILL Play nur auf Mobilgeräten genutzt werden. Ab sofort steht auch eine Web-Applikation zur Verfügung, um die Herausforderungen in allen unterstützten Titeln wie Counter-Strike: Global Offensive oder Rise of Legions (demnächst) anzunehmen, seine Belohnungen einzustreichen oder sich in einem zeitgemäßen Chat mit seiner Allianz sowie anderen Usern auszutauschen.Gleichzeitig ist auch die neue Version der offiziellen Webseite ins Netz gestellt worden. Dort findet man nicht nur aktuelle Informationen zu SCILL Play, sondern bietet registrierten Usern Zugang zu weiteren Features wie Ranglisten u.v.m. Weitere Funktionen werden in den nächsten Wochen ebenso folgen wie die Integration neuer unterstützter Spiele.SCILL Play ist eine App für Web, Android und iOS, in der sich Spieler individuelle sowie an die persönlichen Fähigkeiten angepasste Ziele setzen und Solo- bzw. Gruppen-Herausforderungen akzeptieren können. So findet ausnahmslos jeder Gamer, egal ob Anfänger oder Profi, unabhängig von den Entwickler-Vorgaben stets neue Aufgaben und kann ggf. auch bei Niederlagen Belohnungen einstreichen. Nach einer einmaligen Verknüpfung mit z.B. Steam verfolgt SCILL Play im Hintergrund automatisch den Fortschritt bei unterstützten Spielen und benachrichtigt den Gamer, wenn er den nächsten Meilenstein für sich oder seine „Allianz“ erreicht hat. Zeitlich begrenzte Event-Challenges sowie Battle Passes mit weiteren speziellen Aufgaben und Belohnungen sorgen für zusätzliche Motivation.