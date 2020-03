SCILL Play: Erste Herausforderungen für Rise of Legions gestartet

SCILL Play, die "Challenge-App" der 4Players GmbH, hat nach dem erfolgreichen Abschluss der Beta-Phase einen weiteren Meilenstein erreicht: Ab sofort sind die ersten Herausforderungen für den Strategie-Mix Rise of Legions des Berliner Indie-Teams von Broken Games in der App verfügbar, die sich sowohl im Browser als auch auf iOS- oder Android-Systemen starten lässt.Alte und neue Spieler von Rise of Legions, das seit seinem Steam-Start Ende des letzten Jahres über 1.200 positive Bewertungen gesammelt hat, können für den erfolgreichen Abschluss des ersten Herausforderungspakets u.a. exklusive Profil-Icons sowie drei Tage Premium-Zugang als Belohnungen kassieren. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Entwicklern wird gewährleistet, dass sowohl die frischen Herausforderungen als auch die Belohnungen nahtlos in das bestehende Spielerlebnis integriert werden.Dazu Marc Berekoven, Head of Business Development der 4Players GmbH sowie Project Manager SCILL Play: „Wir freuen uns sehr, dass Broken Games sich für SCILL Play entschieden hat und sind überzeugt, dass wir es mit SCILL Play schaffen, die aktive sowie treue Community des hochinteressanten Strategiemix Rise of Legions mit spannenden neuen Aufgaben zu versorgen und Broken Games zu entlasten, damit sich das Team um neue Inhalte sowie Optimierungen für sein Spiel kümmern kann."Martin Lange, Managing Director von Broken Games, ergänzt: „SCILL Play füllt eine wichtige Lücke im Feature-Set von Rise of Legions. Wir bekommen damit die Möglichkeit, schnell und unkompliziert Elemente wie Achievements, Bestenlisten oder Langzeit-Herausforderungen zu integrieren – Features, die wir mit unserem kleinen Team sonst nicht ohne größeren Zeitaufwand hätten umsetzen können.“Weitere Information zu SCILL Play findet ihr auf der offiziellen Webseite . Infos und den Download-Link zum kostenlos spielbaren Rise of Legions könnt ihr auf der entsprechenden Steam-Seite einsehen.