SCILL Play: "SCILL Tree" Promo-Aktion zum 50. Jahrestags des Earth Day

Heute jährt sich der "Earth Day" zum fünfzigsten Mal. Was 1970 quasi als Ergänzung zu bahnbrechenden Naturschutzgesetzen in den USA begann, ist ein halbes Jahrhundert später zu einer weltweit wichtigen Institution geworden. Nicht nur, wenn es darum geht, auf Gefahren hinzuweisen, die den Planeten bedrohen, sondern auch um Lösungswege oder Alternativen anzubieten. So wurde z.B. das Pariser Klima-Abkommen zum Earth Day 2016 unterzeichnet.SCILL Play, die Herausforderungs-App von 4Players, möchte den Earth Day unterstützen und hat zu diesem Zweck die Aktion „SCILL Tree“ ins Leben gerufen. Ab sofort stehen im SCILL Store der App Voucher zur Verfügung, über die man seine SCILL Coins gegen jeweils einen Baum eintauschen kann, der von 4Players gepflanzt wird. Alternativ kann man sich auch für ein Zehnerpaket entscheiden, das im Vergleich zu den Einzel-Vouchers satte 25% günstiger ist. SCILL unterstützt mit all seinen Spielern damit die Trillion Tree Campaign der Organisation Plant for the Planet Unser Ziel ist es, bis Ende des Jahres 5000 Bäume gepflanzt zu haben - einen aktuellen Status könnt ihr jederzeit hier einsehen.Weitere Infos zu SCILL Play findet ihr auf der offiziellen Seite