SCILL Play: Feuer frei für die offizielle Zusammenarbeit mit Wargaming für World of Warships

SCILL Play, die Herausforderungs-App von 4Players, wird demnächst dank der gerade angekündigten offiziellen Zusammenarbeit mit Wargaming um das Spiel World of Warships erweitert. Voraussichtlich ab Mai werden die Spieler der Multiplayer-Action mit frischen Herausforderungen in den See-Gefechten konfrontiert und können sich auf exklusive Belohnungen freuen. Der genaue Termin wird später bekannt gegeben.Dazu Rajeev Girdhar, Regional Publishing Director, World of Warships: "Unser wichtigstes Gut ist unsere Community. Unsere Gamer haben weiterhin viel Spaß mit den reichhaltigen Inhalten und neuen Features, die wir regelmäßig in World of Warships zur Verfügung stellen. Daher sind wir glücklich über die Partnerschaft mit SCILL Play, um unseren Spielen noch mehr Anreiz zu geben, sich einzuloggen und ihr Lieblingsspiel zu spielen, sie mit anderen Gamern zusammen zu bringen und für ihre Erfolge zu belohnen."Marc Berekoven, Marc Berekoven, Head of Business Development der 4Players GmbH und Projektmanager SCILL Play, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Wargaming einen weiteren Partner für unsere SCILL-Plattform gefunden haben. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Entwicklern bei der Erstellung der Challenges sowie der exklusiven Belohnungen ist gewährleistet, dass sich die hohe Qualität, durch die sich World of Warships auszeichnet, in den SCILL-Play-Herausforderungen fortsetzt, die leicht sowie ohne großen Entwickleraufwand erstellt werden können.“SCILL Play ist eine mobile bzw. Browser-App, in der sich Spieler individuelle sowie an die persönlichen Fähigkeiten angepasste Ziele setzen und Solo- bzw. Gruppen-Herausforderungen akzeptieren können. So findet ausnahmslos jeder Gamer, egal ob Anfänger oder Profi, unabhängig von den Entwickler-Vorgaben stets neue Aufgaben und kann zum Beispiel selbst bei Niederlagen noch Belohnungen einstreichen, die man im SCILL-Play-internen Shop einlösen darf. Mit neuen, stets aktualisierten Challenges, einem spieleübergreifenden Erfahrungspunkt-/Ranglistensystem, Allianz- bzw. Gildentools sowie speziellen, ggf. nur temporär oder in einzelnen Spielen verfügbare Belohnungen sorgt SCILL Play dafür, dass Gamer noch tiefer in ihre Lieblingsspiele eintauchen können.Weitere Informationen zu SCILL Play findet ihr auf der offiziellen Webseite