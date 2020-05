SCILL Play: Battle Pass für Rise of Legions gestartet, Frühlings-Event läuft noch bis zum 30. Juni

Das Berliner Indie-Team Broken Games und SCILL Play haben heute den ersten Battle Pass für den gratis spielbaren Strategie-Mix Rise of Legions gestartet. Die Herausforderungen des noch bis zum 30. Juni 2020 laufenden Frühlings-Events stehen im Zeichen der Grünen Legion - einer der zur Verfügung stehenden Fraktionen.Der Battle Pass ist für 2,99 Euro im SCILL Store erhältlich und wartet mit 13 Herausforderungen in fünf Stufen. Wer alles erfolgreich bewältigt, wird u.a. mit drei Tagen Premium-Zeit für Rise of Legions, einem exklusiven Profil-Bild sowie einem exklusivem Skin für den Wächter des Waldes belohnt, der mit seinem neuen Aussehen zum Frühlings-Wächter wird.Weitere Informationen zu Rise of Legions und eine Möglichkeit, das Spiel herunterzuladen, findet ihr auf Steam , während ihr auf der offiziellen Seite zu SCILL Play alles Wissenswerte zur Herausforderungs-App der 4Players GmbH nachlesen könnt.