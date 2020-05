SCILL Play: Startschuss für den "Community Clash": Preise im Wert von mehr als 10.000 Euro zu gewinnen

SCILL Play, die Challenge-App der 4Players GmbH, veranstaltet mit dem "Community Clash" ihren ersten hauseigenen Wettbewerb. Von heute bis einschließlich Sonntag, den 7. Juni 2020 können sich Spieler täglich neuen Herausforderungen im Strategie-Mix Rise of Legions sowie dem Team-Klassiker Counter-Strike: Global Offensive stellen und Preise im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro gewinnen.Mit jeder erfolgreich bewältigten Aufgabe steigt die Chance auf den Hautptpreis, ein Highend-Gaming-PC von XMG im Wert von über 3.000 Euro. Zusätzlich warten in den Wochenziehungen u.a. Gaming-Laptops von XMG, während sich die Gewinner der täglichen Auslosungen auf Skins für Counter-Strike, Gutscheine für TeamSpeak- oder GameServer von 4Netplayers , Abos für 4Players Pur , Werbefreiheit und Surfen ohne Tracking auf den Computec-Seiten PC Games und PC Games Hardware oder Premium-Inhalte für Rise of Legions freuen können.Die Teilnahme am "Community Clash" ist kostenlos, die benötigte SCILL-Play-App kann ebenfalls kostenfrei für Android oder iOS heruntergeladen oder komfortabel im Browser gestartet werden. Weitere Informationen, eine Gewinnübersicht, eine Anmeldemöglichkeit sowie die Teilnahmebedingungen findet ihr auf der offiziellen Seite