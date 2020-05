SCILL Play: Community Clash läuft auf Hochtouren, jetzt noch teilnehmen und die Chance auf Preise im Wert von mehr als 10.000 Euro sichern

Die erste Woche des Community Clash von SCILL Play, der Herausforderungs-App der 4Players GmbH, ist fast vorbei. Die ersten Gewinne, darunter u.a. ein Gaming-Laptop von XMG haben bereits neue Besitzer gefunden. Doch es gibt noch genug Chancen, sich einen anderen der hochwertigen Preise im Gesamtwert von über 10.000 Euro zu sichern wie z.B. Gutscheine für Gameserver von 4Netplayers, 4Players PUR bzw. Skinbaron oder den Hauptpreis abzuräumen, einen Highend-Gaming-PC von XMG im Wert von knapp 3.000 Euro.Jeden Tag warten in der SCILL-Play-App neue Herausforderungen in den Spielen Rise of Legions sowie Counter-Strike: Global Offensive, deren erfolgreiche Bewältigung mit einem Los in den Gewinntöpfen belohnt werden. Je häufiger man mitmacht, um so höher ist die Chance, einen der Preise abzuräumen. Und bereits mit der Registrierung kann man sich das erste Los sichern.Die Teilnahme am "Community Clash" ist kostenlos, die benötigte SCILL-Play-App kann ebenfalls kostenfrei für Android oder iOS heruntergeladen oder komfortabel im Browser gestartet werden. Weitere Informationen, eine Gewinnübersicht, die Anmeldemöglichkeit sowie die Teilnahmebedingungen findet ihr auf der offiziellen Seite