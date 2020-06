SCILL Play: Premiere für die Game Piñata: Überraschungs-Spiel von GOG.com im Tausch gegen SCILL Coins

Bei GOG.com geht der Sommer-Sale in die heiße Schlussphase - noch bis zum 15.06. gibt es tausende Spiele mit bis zu 95% Rabatt und Hitman Absolution sogar gratis . Doch bevor ihr euch aufmacht, um in dem DRM-freien Angebot zu stöbern oder Agent 47 zu euch einzuladen, empfehlen wir euch einen Abstecher zu SCILL Play , wo in Zusammenarbeit mit GOG satte 100 Spiele in der Game Piñata auf neue Besitzer warten.Für nur 250 SCILL Coins, die man sich durch Aktionen wie Registrierung, Verknüpfung mit dem Steam-Account sowie wenigen erledigten Anfänger- oder Fortgeschrittenen-Challenges in Rise of Legions oder Counter-Strike: Global Offensive schnell besorgen kann, darf man eine der auf 100 limitierten Piñatas im Store öffnen und bekommt eines der folgenden Spiele:Blade RunnerChildren of MortaDishonored Definitive EditionDishonored 2Dungeon Keeper 2DuskIcewind Dale 2 CompleteImperator: RomeLeisure Suit Larry: Wet Dreams Don't DryMetro: Last Light ReduxPillars of Eternity 2: DeadfireProject HospitalRailway EmpireX4: FoundationsWelcher Spielecode letztlich bei einem landet, bevor er bei GOG eingelöst werden kann, entscheidet allerdings der Zufall.Weitere Information zu SCILL Play sowie eine Registrierungs-Option findet ihr auf der offiziellen Seite