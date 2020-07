SCILL Play: Ab sofort mit Unterstützung für futuristischen Endless-Runner Tri6: Infinite

Sebastian Frenzel, einer der Gründer von Clockwork Origins, zeigt sich ebenfalls erfreut: "Tri6: Infinite gehört zu den Spielen, die schnell zu erlernen und schwierig zu meistern sind. Das Konzept von SCILL ist ideal, um den Spieler*innen zusätzliche Herausforderungen in Tri6: Infinite anzubieten, die ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen und sie auf den unmittelbaren Wettbewerb in den Highscore-Listen vorbereiten. Daher freuen wir uns, das Spiel am 17. Juli mit voller SCILL-Integration zu veröffentlichen."

SCILL Play gibt die Partnerschaft mit dem Erlanger Indie-Team Clockwork Origins bekannt, in deren Rahmen man den Endless-Runner Tri6: Infinite als offiziell unterstützten Titel in die SCILL-Play-Apps aufnehmen wird. Somit können sich Gamer auf neue kuratierte Herausforderungen und Belohnungen freuen, die in direkter Zusammenarbeit mit dem Entwickler-Team entstehen."Wir sind ein großer Fan der deutschen Indie-Szene, die immer noch zu wenig Beachtung findet", so Marc Berekoven, Project Manager SCILL Play und Head of Business Development 4Players. "Die Partnerschaft mit Clockwork Origins ist für SCILL Play nicht nur eine weitere Möglichkeit, kleineren Teams die Chance zu geben, Features wie Battle Passes oder Community-Inhalte anzubieten, die sie sonst nur mit großen Schwierigkeiten oder hohem personellen Aufwand bewältigen könnten."Sebastian Frenzel, einer der Gründer von Clockwork Origins und zusammen mit Daniel Bonrath auch für einige der größten und innovativsten Gothic-Modifikationen (u.a. Xeres‘ Rückkehr) verantwortlich, ergänzt: "Tri6: Infinite gehört zu den Spielen, die schnell zu erlernen und schwierig zu meistern sind. Das Konzept von SCILL ist ideal, um zusätzliche Herausforderungen in Tri6: Infinite anzubieten, die ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen und sie auf den unmittelbaren Wettbewerb in den Highscore-Listen vorbereiten."Tri6: Infinite ist seit dem 17. Juli 2020 auf Steam erhältlich.