SCILL Play: Zweiter Community Clash gestartet: Spielt u.a. Rise of Legions oder World of Warships und gewinnt Hardware-Pakete von Razer

Der erste Community Clash von SCILL Play, der Community- und Challenge-Plattform der 4Players GmbH, war Anfang Mai ein voller Erfolg und konnte tausende erledigte Herausforderungen verzeichnen.Jetzt ist der Startschuss für den Community Clash #2 gefallen. Der Event läuft noch bis zum 07. September 2020, bietet noch mehr unterstützte Spiele und damit weitere Möglichkeiten, sich über das Erledigen der Herausforderungen Lose für die Ziehung der Gewinnspielpreise zu sichern, die dieses Mal vom Hardware-Spezialisten Razer kommen. Das "Razer All Inclusive Bundle" als Hauptpreis z.B. beinhaltet die Huntsman-Elite-Tastatur, eine Razer Viper Gaming-Maus, das Headset Blackshark V2 sowie das Gigantus V2 Mauspad.Die Teilnahme am Community Clash ist kostenlos, einen Link zur Registrierung (die euch auch schon das erste Teilnahme-Los beschert) findet ihr zusammen mit allen weiteren Informationen auf der SCILL-Play-Webseite Zusätzliche Lose könnt ihr erhalten, wenn ihr die Herausforderungen in den von SCILL Play unterstützten Titeln erledigt. Neben Counter-Strike: Global Offensive warten Aufgaben u.a. in dem Strategie-Mix Rise of Legions, dem futuristischen Endless-Runner Tri6: Infinite oder der Mehrspieler-Action World of Warships von Wargaming.SCILL Play ist eine App für Web, Android und iOS, in der sich Spieler individuelle sowie an die persönlichen Fähigkeiten angepasste Ziele setzen und Solo- bzw. Gruppen-Herausforderungen akzeptieren können. So findet ausnahmslos jeder Gamer, egal ob Anfänger oder Profi, unabhängig von den Entwickler-Vorgaben stets neue Aufgaben und kann ggf. auch bei Niederlagen Belohnungen einstreichen. Nach einer einmaligen Verknüpfung mit z.B. Steam verfolgt SCILL Play im Hintergrund automatisch den Fortschritt bei unterstützten Spielen und benachrichtigt den Gamer, wenn er den nächsten Meilenstein für sich oder seine „Allianz“ erreicht hat. Zeitlich begrenzte Event-Challenges sowie Battle Passes mit weiteren speziellen Aufgaben und Belohnungen sorgen für zusätzliche Motivation.