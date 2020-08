SCILL Play: Jetzt mit eigenem Turniersystem; Premiere mit "Free Weekend Tournament" mit Daedalics Unrailed

Features:

• simple Steuerung und Split Controller Modus



Unrailed befindet sich derzeit noch in der Early-Access-Phase. Die offizielle Veröffentlichung ist auf PC sowie Konsolen für den 23. September vorgesehen.

Die größte Gamer-Herausforderung liegt im Duell gegen menschliche Spieler. Und dies wird nun auch von SCILL Play, der Challenge- und Community-Plattform der 4Players GmbH unterstützt: An diesem Wochenende (28. sowie 29. August jeweils um 17.00 Uhr) startet mit Unrailed von Daedalic das erste SCILL-Play-Turnier, für das ihr hier weitere Infos sowie einen Link zur Anmeldung findet.Für alle, die keine Version von Unrailed besitzen, aber dennoch mitmachen möchten, haben wir zusammen mit Publisher Deadalic ein kleines Bonbon vorbereitet: Sowohl hier auf 4Players.de als auch in der SCILL-Play-App werden kostenlose Keys für eine vollumfängliche, aber zeitlich limitierte Version angeboten, die über das Turnier-Wochenende von Freitag bis Montag spielbar ist.Die Anmeldephase läuft bis jeweils etwa eine Stunde vor Turnierstart, so dass ihr auch bei kurzfristigem Interesse noch mitmachen und euch die Chance auf u.a. Unrailed-Supporter-Packs sowie SCILL-Coins-Pakete sichern könnt. In den nächsten Wochen werden weitere Turniere zu u.a. WarCraft 3 Reforged, FIFA 20, Rocket League oder Valorant stattfinden - die genauen Termine werden sowohl hier auf 4Players.de als auch auf scillplay.com rechtzeitig bekannt gegeben. Zusätzliche Details zum Regelwerk und den jeweiligen Preisen findet ihr auf den jeweiligen Turnierseiten in der SCILL-Play-App.Hier noch ein paar Informationen zu Unrailed, im Originalwortlaut des Publishers:Unrailed! ist ein chaotisches Online und Couch Co-op Multiplayer-Schienenbauspiel, bei dem ihr mit euren Freunden als Team eine Schienenstrecke durch endlose, prozedurale Welten verlegt. Meistert Begegnungen mit den Bewohnern dieser Welten, verbessert euren Zug und lasst ihn bloß nicht entgleisen!Sammelt Ressourcen und baut immer mehr Schienen, damit euer Zug niemals das Ende erreicht. Aber Vorsicht! Es gibt von jedem Werkzeug nur genau eins von jeder Art. Zusammenarbeit und Koordination sind essentiell, um diese immer schwieriger werdende Reise zu überstehen!• eine intensive und chaotische Streckenbauerfahrung• Online und lokaler Couch Co-op Multiplayer• prozedural generierte Welten mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden• dynamisches Wettersystem & Tag-/Nachtwechsel• Spielmodi: Endlos, Schnellstart (bis zu 4 Spieler) und Versus (2 vs 2 Spieler)• verschiedene Biome (5+)• eine Menge Wagon-Upgrades (10+), um eure Züge im Endlos-Modus zu modifizieren• freischaltbare Charaktere• Replay-Funktion