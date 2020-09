SCILL Play: FIFA, Rocket League, Valorant, WarCraft 3: Die Turniere dieser Woche

Die SCILL Cup Series, eine Reihe wöchentlicher Turniere, die u.a. in FIFA auf PlayStation 4, WarCraft 3 Reforged oder Valorant ausgespielt werden, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Vielleicht habt auch ihr Lust, an den von SCILL Play, der Herausforderungs-Plattform der 4Players GmbH veranstalteten Wettbewerben teilzunehmen, mit der Community zu messen und ggf. die Preisgelder einzustreichen? Dann solltet ihr euch für diese Woche folgende Termine im Kalender anstreichen:• 15.09. - FIFA 20 PS4 Cup Series• 18.09. - WarCraft 3 Reforged Open• 18.09. - Rise of Legions Open• 19.09. - Valorant Cup Series• 20.09. - Rocket League OpenDie Teilnahme an den Turnieren ist kostenlos, die Registrierung steht allen Interssierten offen und endet im Normalfall 30 bis 60 Minuten vor Wettbewerbsstart, so dass auch Kurzentschlossene die Chance haben, teilzunehmen. Weitere Infos zu den Turnieren, dem Regelwerk etc. sind auf den jeweiligen Übersichtsseiten der ebenfalls kostenlos nutzbaren SCILL-Play-App zu finden, die ihr auch über den Turnier-Kalender erreichen könnt.