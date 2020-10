SCILL Play: Startschuss zur Spätsommer-Community-Herausforderung in Rise of Legions: Bewältigt gemeinsam 2.000 Aufgaben und schnappt euch exklusive Preise

Für alle Fans des kostenlos spielbaren Rise of Legions hat SCILL Play, die Community- und Herausforderungsplattform der 4Players GmbH, gerade noch rechtzeitig zum Ausklang der warmen Jahreszeit ein Highlight parat: Quasi mit der Integration des neuen Patches für den Strategie-Mix wird die „Spätsommer-Community-Herausforderung" gestartet.Von heute bis einschließlich den 31. Oktober 2020 sind alle Spieler aufgerufen, gemeinsam 2.000 Herausforderungen in Rise of Legions zu bewältigen, um sich die exklusiven Inhalte wie einen neuen Skin für das Monument des Lichts oder ein neues Profil-Symbol zu erspielen, die bei bestimmten Meilensteinen freigeschaltet werden.Dabei kommt es nicht darauf an, wie viele Herausforderungen jeder einzelne Spieler erledigt, um sich die Preise sichern zu können. Selbst, wenn man in diesem Zeitraum nur mit einer einzigen erledigten Challenge hilft, das jeweilige Stufenziel zu erreichen, bekommt man die entsprechende Etappen-Belohnung. Falls die erforderlichen Ziele vor Ablauf der Frist erreicht werden sollten, wird der Event natürlich vorzeitig beendet.Weitere Informationen zu Rise of Legions sowie eine Möglichkeit für den kostenlosen Download könnt ihr auf der entsprechenden Steamseite finden. Um an dem Event teilnehmen zu können, ist zusätzlich noch ein kostenloses Account für die SCILL-App nötig, das ihr hier oder hier anlegen könnt – weitere Infos zu SCILL und dem Event sind dort natürlich ebenfalls zu finden.