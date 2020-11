SCILL Play: Turniere: Winter-Serie in FIFA 21 (PS4/PS5) sowie WarCraft 3 Reforged gestartet

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen gehen langsam in den Keller. Genau die richtigen Voraussetzungen, um sich den Herausforderungen und vor allem den Belohnungen zu stellen, die in den von SCILL Play veranstalteten Turnieren der "Winter-Serie" warten.Ausgespielt in FIFA 21 auf PlayStation 4 bzw. PlayStation 5 sowie WarCraft 3 Reforged warten insgesamt fast 2.000 Euro Preisgeld, mit denen 4Players' Herausforderungs- und Community-App SCILL Play eure Weihnachtskasse aufbessern möchte. An allen kommenden Adventswochenenden habt ihr pro Spiel zwei Chancen, euch über Qualifikations-Turniere einen Startplatz für das Finale zu sichern, das für FIFA 21 am 22. Dezember und für WarCraft 3 Reforged am 23. Dezember ausgespielt wird. Weitere Infos zu den Turnieren der Winter-Serie sowie zum Regelwerk könnt ihr auf den Übersichtsseiten einsehen, die wir nachfolgend für euch verlinkt haben.

FIFA 21 Winter-Serie powered by SCILL Play WarCraft 3 Reforged Winter-Serie powered by SCILL Play