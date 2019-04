Persona 5 Royal: Erste Details zur erweiterten Version von Persona 5 für PlayStation 4; 2020 in Europa - 4Players.de

Beim Persona Super Live P-Sound Street 2019 Konzert in Tokio ist Persona 5 Royal offiziell vorgestellt worden. Das Spiel ist eine erweiterte Neuauflage von Persona 5 für PlayStation 4 mit neuen Charakteren, mehr schulischen Aktivitäten sowie einem bisher unbekannten dritten Semester an der Shujin Academy. Persona 5 Royal soll am 31. Oktober 2019 in Japan und irgendwann 2020 in Europa sowie Nordamerika erscheinen. Die Veröffentlichung von Persona 5 Royal als Erweiterung oder DLC für Persona 5 ist nicht geplant Eine zentrale neue Figur heißt Kasumi Yoshizawa. Sie ist eine Austauschschülerin und schließt sich den Phantomdieben an, um ihre eigenen Ziele zu verwirklichen. Eine neue Vertrauensperson ist Takuto Maruki. Er ist ein Seelsorger, der sich nach den Ereignissen der Shujin Academy angeschlossen hat. Er soll den Schülern und dem Protagonisten helfen.Viele Spielelemente und die Benutzeroberfläche sollen komplett überarbeitet worden sein. So soll zum Beispiel der "Status Assist" verschiedene Vorschläge für die Schulleben-Aktivitäten machen, was die Spielbarkeit und die Zugänglichkeit deutlich erhöhen soll. Ansonsten gibt es zusätzliche Veranstaltungen mit Caroline und Justine, starke neue Feinde, weitere Schätze in Palästen sowie neue städtische Areale wie "Kichijouji". Persona 5 Royal wird verbesserte Grafik und 4K-Unterstützung auf PlayStation 4 Pro bieten.Die Enthüllung von "Persona 5 S" wird für morgen erwartet.Letztes aktuelles Video: Teaser