Persona 5 Royal: Wird Ende März 2020 für PlayStation 4 erscheinen - 4Players.de

Atlus und Sega werden Persona 5 Royal am 31. März 2020 für PlayStation 4 in Europa und Nordamerika veröffentlichen. Die erweiterte Version von Persona 5 wird 59,99 Euro kosten. Der Preis der Phantom Thieves Edition liegt bei 89,99 Euro. Die Phantom Thieves Edition umfasst die "offizielle Joker Maske", eine Collector's Box, Art Book, Soundtrack, Steelbook und einen dynamischen PS4-Hintergrund. Obgleich der Trailer mit deutschen Texten daherkommt, wird Persona 5 Royal ausschließlich auf Englisch (Audio/Untertitel) bzw. Japanisch zur Verfügung stehen. Die bisherige Version (Persona 5) hat sich 3,2 Mio. Mal verkauft Letztes aktuelles Video: Release Date Reveal TrailerDie erweiterte Version von Persona 5 soll nicht nur neue Inhalte umfassen, es werden auch bestehende Elemente überarbeitet. So soll es einfacher werden, Erfahrungspunkte zu sammeln, um in einem besseren Tempo voranzukommen. Die optionale Spielunterstützungsfunktion ("Play Assist Feature") soll zudem Vorschläge für die Schulleben-Aktivitäten machen. Die Spielbarkeit und die Zugänglichkeit sollen dadurch deutlich erhöht werden. Die Vorschläge sollen die Charakterwerte und die Mitstreiter/Vertrauten des Hauptcharakters berücksichtigen, wodurch automatisch ein Schauplatz vorgeschlagen wird, zu dem man mit einem Knopfdruck reisen kann. Der Umfang des (neuen) dritten Semesters an der Shujin Academy in Persona 5 Royal soll den Umfang der Neuerungen von Persona 4 Golden im Vergleich zu Persona 4 übertreffen. Die neue Figur Kasumi Yoshizawa ist eine Austauschschülerin. Sie schließt sich den Phantomdieben an, um ihre eigenen Ziele zu verwirklichen. Mit ihr soll ein neuer Blickwinkel auf die Geschehnisse in der Geschichte ins Spiel kommen. Die Veröffentlichung von Persona 5 Royal als Erweiterung oder DLC für Persona 5 ist nicht geplant. Speicherstände aus Persona 5 können nicht übernommen oder fortgesetzt werden.