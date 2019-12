Persona 5 Royal: Untertitel und Texte in deutscher Sprache angekündigt - 4Players.de

Atlus hat soeben bestätigt, dass die Untertitel und die Bildschirmtexte in Persona 5 Royal auch in deutscher Sprache verfügbar sein werden. Zum ersten Mal in der Geschichte der Persona-Serie wird das Spiel vollständig mit Untertiteln in den folgenden Sprachen erhältlich sein: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch. Persona 5 bot lediglich englische Texte."Wir freuen uns, noch mehr Lokalisierungen von Persona 5 Royal auf den Markt zu bringen und das Spielerlebnis auf all unsere französisch-, italienisch-, deutsch- und spanischsprachigen Fans auf der ganzen Welt auszudehnen", sagte Jon Bailey, Brand Director bei Atlus. Die Sprachausgabe in Persona 5 Royal wird ausschließlich auf Englisch/Japanisch sein.Persona 5 Royal wird am 31. März 2020 für PlayStation 4 in Europa und Nordamerika veröffentlicht. Die erweiterte Version von Persona 5 wird 59,99 Euro kosten. Der Preis der Phantom Thieves Edition liegt bei 89,99 Euro. Die Phantom Thieves Edition umfasst die "offizielle Joker Maske", eine Collector's Box, Art Book, Soundtrack, Steelbook und einen dynamischen PS4-Hintergrund. Die bisherige Version (Persona 5) hat sich 3,2 Mio. Mal verkauft.Letztes aktuelles Video: Release Date Reveal Trailer