Persona 5 Royal: Zwei schwulenfeindliche Passagen aus Persona 5 werden angepasst

In Persona 5 Royal werden zwei Szenen angepasst, die in Persona 5 häufig als schwulenfeindlich kritisiert wurden. Publisher Atlus hat viele negative Rückmeldungen auf diese Passagen erhalten und wird deswegen besagte Elemente in der überarbeiteten und erweiterten Royal-Version anpassen. Ari Advincula (Atlus Communications Manager) erklärte gegenüber GameSpot und IGN , dass sie das Feedback laut und deutlich vernommen hätten und das interne Inhaltsüberprüfungsteam diesmal "die Chance hätte, es richtig zu machen". Der Produktmanager Yu Namba meinte, dass die Figuren im Original "zu räuberisch dargestellt" wurden.Stein des Anstoßes sind zwei Passagen in Shibuya und an einem Strand, wo die Hauptfigur auf ein schwules Paar traf. Die Darstellung der prominentesten homosexuellen Charaktere in Persona 5 wird als beleidigend, stereotyp, "extrem sexuell aggressiv" (gegenüber Minderjährigen) und absichtlich lächerlich beschrieben, wobei der Protagonist mit ähnlich unsensiblen Reaktionen in den Szenen reagierte. Videos besagter Passagen findet ihr hier (Scruffy Romantic und Beefy Trendsetter) und hier (Strand-Szene).Namba sagte in Hinblick auf diese Momente in der Originalversion: "Unsere Teammitglieder fühlten sich bei der Arbeit [an diesen Szenen] ein wenig unbehaglich". Zugleich meinte er, dass es keine leichte Aufgabe war, grünes Licht für die Änderungen seitens des Originalteams zu bekommen. Abschließend fasste er zusammen: "Wir sind ziemlich zufrieden. Es sind keine signifikanten Änderungen, aber ich denke, dass es genug Änderungen sind, damit sich Leute, die sich beim Durchspielen von Persona 5 nicht wohlgefühlt haben, dieses Mal besser fühlen werden".Die erweiterte Version von Persona 5 (zum Test ) wird am 31. März 2020 für PlayStation 4 erscheinen und erstmals deutsche Untertitel und Bildschirmtexte bieten. Darüber hinaus ermutigte Atlus die Spieler erneut, für eine Switch-Umsetzung zu kämpfen . Kurz darauf lag "#BreakFreePersona" auf Twitter im Trend.Letztes aktuelles Video: Meet the Phantom Thieves Trailer