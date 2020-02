Persona 5 Royal: Video: Morgana und Kasumi geben einen Überblick über die erweiterte Version des Rollenspiels

Joker Maske

Collector's Box

Artbook

Soundtrack

Limited Edition Steelbook

Dynamischer PS4 Hintergrund

Enthält das Spiel + das "Persona 5 Royal Kasumi Costume Bundle"

Morgana und Kasumi geben im folgenden Video einen Überblick über Persona 5 Royal , das am 31. März 2020 für PlayStation 4 erscheinen wird. Zunächst wird erklärt, was eine Persona ist. Danach geht es um neue Feinde, die Aufgaben der Phantomdiebe, neue Puzzles und Paläste, den Enterhaken, Jose/Memento, neue Vertraute (Maruki), neue Orte (Kichijoji) und die Diebeshöhle.Letztes aktuelles Video: Morganas Phantom Thief Crash CoursePublisher Atlus: "Die Phantom Thieves sind am 31. März 2020 wieder in Persona 5 Royal für das PlayStation-4-System mit einer Phantom Thieves Edition, einer Launch Edition und speziellen digitalen Bundles erhältlich, die alle heute vorbestellt werden können. Digitale Vorbestellungen werden mit einem originalen Persona 5 Royal-Thema als Bonus geliefert und alle originalen Persona 5 DLCs sind für alle Persona 5 Royal-Spieler kostenlos."Die erweiterte Version von Persona 5 (zum Test ) wird am 31. März 2020 für PlayStation 4 erscheinen und erstmals deutsche Untertitel und Bildschirmtexte bieten. Darüber hinaus ermutigte Atlus die Spieler erneut, für eine Switch-Umsetzung zu kämpfen . Kurz darauf lag "#BreakFreePersona" auf Twitter im Trend.Phantom Thieves Edition: 89,99 EuroLaunch Edition - 59,99 EuroDeluxe Edition - 69,99 Euro