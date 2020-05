Persona 5 Royal: Sega spricht von "Rekordverkäufen" in USA und Europa

Bei der Präsentation der Geschäftsergebnisse äußerte sich Sega (Sammy Holdings) auch zu dem Erfolg von Persona 5 Royal , ohne aber konkrete Verkaufszahlen zu nennen. Laut Publisher hat Persona 5 Royal in den USA und Europa "Rekordverkäufe" für die Persona-Reihe erzielt. Die erweiterte Version des Rollenspiels ist Ende März 2020 auf PlayStation 4 veröffentlicht worden. Zum ersten Mal in der Persona-Serie wurde das Spiel vollständig mit Untertiteln und Bildschirmtexten in Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch ausgeliefert. Persona 5 bot lediglich englische Texte.Während der physische Verkauf aufgrund der Corona-Pandemie eingeschränkt war, stieg der Anteil der digitalen Verkäufe deutlich und blieb auch im weiteren Verlauf des laufenden Geschäftsjahrs (April 2020 bis März 2021) stark, hieß es in dem Statement von Sega via PersonaCental Bisher liegen nur die Verkaufszahlen aus Japan vor. Persona 5 Royal wurde innerhalb des ersten Monats mehr als 400.000 Mal in Japan ausgeliefert (einschließlich Digialverkäufe). Das Spiel debütierte in der Eröffnungswoche in Großbritannien auf dem fünften Platz bei den meistverkauften Spielen und belegte im März 2020 in den USA den siebten Platz unter den meistverkauften Spielen. In den physischen Charts (Box-Versionen) aus Deutschland feierte es im April 2020 seine Premiere auf Platz 10. Das Hauptspiel ( Persona 5 ) lag im Dezember 2019 bei 3,2 Mio. Verkäufen.Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen Kichijoji