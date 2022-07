Persona 5 Royal: Atlus enttäuscht PS4-Besitzer

PS5-Features von Persona 5 Royal weiterhin unbekannt

Publisher Atlus enttäuscht Spieler, die im Besitz der PlayStation 4 und einer PS5 sind, nun bitterlich. Wer Persona 5 Royal bereits auf der Last-Gen-Konsole besaß, bekommt trotzdem kein kostenloses Upgrade.Dies bestätigte die Spieleschmiede jüngst auf ihrer japanischen Website im Zuge eines FAQ . Wer trotzdem Interesse an Persona 5 Royal auf der PlayStation 5 hat, muss doppelt in die Tasche greifen und das Spiel in der Enhanced Edition separat zum vollen Verkaufspreis erwerben.Noch ist ohnehin nicht ganz klar, über welche neuen Features wir uns mit der PS5-Version von Persona 5 Royal freuen dürfen. Der Titel läuft bereits jetzt in einer Auflösung von 4K dank der Abwärtskompatibilität der PS5. Vorstellbar wäre also, dass man die Framerate auf volle 60 FPS verdoppelt und die Unterstützung des DualSense ergänzen könnte.Persona 5 Royal erscheint am 21. Oktober nicht nur für die PS5, sondern auch für die Xbox One, die Xbox Series X|S, die Nintendo Switch und den PC. Erst im letzten Monat gab Atlus bekannt, man wolle (im Zuge des Xbox Game Pass) diverse Persona-Titel auch auf andere Plattformen bringen Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen Kichijoji