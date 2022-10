Persona 5 Royal: Physisches Koop-Kartenspiel angekündigt

Persona 5 Royal: Herzen stehlen im Kartenspiel-Format

Die Phantomdiebe machen den Xbox Game Pass unsicher

Waren die Phantomdiebe bislang ausschließlich digital unterwegs, wollen sie ab 2023 auch Bösewichte in der echten Welt bestrafen: Dann soll Persona 5 Royal nämlich als physisches Koop-Kartenspiel erscheinen.Um Joker, Morgana und Co. auf Karten zu bannen, arbeitet Persona-Publisher und Entwickler Atlus mit dem Brettspiel-Hersteller Pandasaurus Games zusammen. Das Ergebnis ihrer Kollaboration sollt ihr dann im vierten Quartal 2023 erstehen können, auch wenn eine Grafik in der Ankündigung explizit vom 21. Oktober 2023 spricht.Verantwortlich für das Design des Kartenspiels wird Emerson Matsuuchi sein, der zuvor beispielsweise Titel wie Century: Eastern Wonders und Foundations of Rome kreierte. Seine Beschreibung des Kernprinzips vom Persona-Kartenspiel erinnert stark an die digitale Vorlage: „Spieler werden in die Rollen ihrer liebsten Phantomdiebe schlüpfen und kämpfen, um die Welt in diesem kooperativen kartenbasierten Strategiespiel zu verändern.“Nathan McNair, Co-Besitzer von Pandasaurus Games, ist anlässlich der Ankündigung jedenfalls mehr als begeistert: “Als eingefleischter Fan von Persona 5 Royal kann ich es gar nicht erwarten, euch die Paläste, den Velvet Room und die Welt von Persona 5 Royal 2023 überall auf euren Wohnzimmertischen zu präsentieren.“Da das frisch angekündigte Kartenspiel von Persona 5 Royal noch eine ganze Weile auf sich warten lässt, könnt ihr die Zeit bis zum Release ja mit der digitalen Variante des Rollenspiels überbrücken. Die ist mit rund 100 Stunden Spielzeit schließlich ein ordentliches Brett und verlangt von euch einiges an Durchhaltevermögen.Ohnehin ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt von Persona 5 Royal einzutauchen: Am 21. Oktober erscheint der bislang PlayStation-exklusive Titel nämlich auch auf dem PC, der Nintendo Switch, der Xbox One sowie der Xbox Series X | S und landet noch dazu schwungvoll im Game Pass Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen Kichijoji