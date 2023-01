Persona 5 Royal: Das sind die beliebtesten Charaktere des JRPGs

Persona 5 Royal: Der unangefochtene Titelheld und die charmante Letztplatzierte





Atlus SEA did a Persona 5 Royal character popularity poll, these are the results pic.twitter.com/UbIbcOv4Wh



— Faz (@ScrambledFaz) January 3, 2023

Mit dem Release von Persona 5 Royal auf allen Plattformen im vergangenen Herbst, stürzen sich Fans des Titels sogleich in eine neue, hitzige Diskussion rund um die Frage: Wer ist der beliebteste Charakter des japanischen Rollenspiels?Zumindest eine Antwort darauf liefert nun eine Umfrage, die Entwickler Atlus in Südostasien durchgeführt hat – es handelt sich also nicht um eine globale Statistik. Spannend dürfte das Ergebnis trotzdem sein und vermutlich für weitere Debatten sorgen. Nach dem ursprünglichen Video auf der offiziellen Facebook-Seite ist nun auch ein übersichtliches Foto mit der Top 10 im Umlauf.Wenig überraschend landet auf dem ersten Platz grazil Mister Phantomdieb höchstpersönlich: Der Titelheld, der in den meisten Fällen auf den Namen Ren Amamiya hört, im Manga wiederum Akira Kurusu heißt und von Spielern selbst benannt wird, hat sich mit seinem stylischen Mantel und seiner geheimnisvollen Verschwiegenheit an die Spitze gekämpft.Auf Platz 2 folgt die schlagkräftige Schülersprecherin Makoto Nijima: Ihre Motorrad-Persona Johanna scheint direkt in die Herzen vieler Spieler gerast zu sein und konnte sich gegen die anderen weiblichen Figuren durchsetzen. Leichtes Spiel hatte sie dabei vermutlich nicht: Auf dem dritten Platz steht nämlich der Royal-Neuzugang Kasumi Yoshizawa, die Fans sicher mit ihrem Turntalent beeindruckt hat.Weiter geht es mit den Plätzen 4 und 5, auf die es die Hackerin Futaba Sakura und der Meisterdetektiv Goro Akechi geschafft haben. Platz 6 belegt Model Ann Takamaki, auf Platz 7 hat sich der Künstler Yusuke Kitagawa gepinselt, Platz 8 belegt die Meckermieze Morgana und auf Platz 9 stolpert mit Ach und Krach Ryuji Sakamoto. Das Schlusslicht bildet dann Haru Okumura, deren Popularität wohl unter ihrem späten Auftritt in der Geschichte leidet.Aussagekräftig sind die Umfrageergebnisse natürlich wenig: Abgesehen davon, dass Atlus nur Spieler in Südostasien gefragt hat, lieferte man auch keine konkreten Zahlen. Damit ist weder bekannt, wie viele Fans abgestimmt haben, noch, welcher Charakter wie viele Stimmen einsacken konnte.Ob der Titelheld und Makoto sich ein Kopf-an-Kopfrennen geliefert haben, bleibt damit wohl reine Spekulation. Noch beliebter als die Charaktere aus Persona 5 Royal könnte Entwickler Atlus werden, abhängig davon, was die versprochenen Ankündigungen 2023 beinhalten