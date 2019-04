Tamarin: Tierisches Action-Adventure ehemaliger Rare-Veteranen angekündigt - 4Players.de

10 Prozent Rabatt

sofortiger Zugriff auf kostenlose Tamarin-Wallpaper

exklusive Hörprobe eines Songs des Spiel-Soundtracks

Cheat-Codes für Tamarin

Das von ehemaligen Rare-Veteranen gegründete Indie Studio Chameleon Games hat mit Tamarin ein tierisches Action-Adventure angekündigt, das im Sommer 2019 für PS4 und PC erscheinen soll. Dazu heißt es von den Machern: "Stürzt euch in die Action und erlebt die Natur: Der unabhängige Entwickler Chameleon Games kündigt Tamarin an, ein Third-Person-Action-Adventure in einem wunderschönen nordischen Setting und mit dem niedlichsten Affen aller Zeiten als Star. Umweltverschmutzung und Zerstörung durch sich stetig vermehrende Insekten lassen dem fidelen Affen keine andere Wahl, als für das Überleben seiner Familie zu kämpfen. Tamarin soll diesen Sommer für PlayStation 4 und PC erscheinen und verbindet die Power von Klassikern im Genre der 3D-Plattformer mit dem Element der Erforschung aus Metroidvania-Shootern. Das Spiel wird von einem Team aus Enthusiasten mit Veteranen aus der goldenen Ära von Rare in Handarbeit erschaffen.Erforscht eine unglaubliche und verbundene 3D-Welt, voller Plattform-Action und Insekten-vernichtender Shooter-Action. Bewegt euch mit der Beweglichkeit eines Tamarins während eurer Reise in die nördliche Wildnis, vorbei an atemberaubenden Wäldern, Fjorden und Bergen. Auf eurer Reise werdet ihr mysteriöse, elektrische Glühwürmchen jagen, eine von tanzenden Ameisen bewohnte, geheime unterirdische Welt erforschen, unschuldige Vögel retten und das vorher so idyllische natürliche Habitat der Tamarine wiederherstellen.Das Projekt Tamarin wird von Omar Sawi geleitet, der ein All-Star-Team aus der goldenen Ära von Rare mit an Bord gebracht hat, damit sie ihm dabei helfen, seine kreative Vision für Tamarin zu verwirklichen und den Stil und die magischen Erfahrungen wiederzubeleben, die sie berühmt gemacht haben. Die kreativen Köpfe hinter solch ikonischen Charakteren wie Diddy Kong, Banjo-Kazooie und Battletoads sind für die Konzept-Art von Tamarin verantwortlich, für die Vorproduktion und das Charakterdesign. Der kreative Kopf hinter Donkey Kong 64, Richard Vaucher, leitet die Produktion aller künstlerischen Aspekte und erweckt wunderschöne Animationen zum Leben. Der Komponist hinter Donkey Kong Country, David Wise, erschafft eine ganz besondere Atmosphäre mit seinen Kompositionen zwischen melodischer Grazie und brandneuen Industrial-Beats. Das Ganze wird komplettiert durch die starken Soundeffekte des Action-Veteranen Graeme Norgate (GoldenEye 007, Killer Instinct)." Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer"Viele Spezies sterben aus und ihre natürlichen Lebensräume verschwinden. Ich wollte schon immer eine Spieleserie machen, die inspiriert wird durch die wundervollen Spezies und die schönsten Landschaften unseres Planeten Erde," so Omar Sawi. "Tamarin verbindet niedliche Charaktere, wunderschöne Orte, einen passenden Soundtrack und eine Kombination aus spaßigem und entdeckerischem Plattforming und Action-Shooter Gameplay zu etwas, das für jeden Gamer eine augenöffnende Erfahrung bietet."Tamarin wird für 27,99 Euro im PlayStation Store sowie auf Steam erhältlich sein. Eine Deluxe Edition mit Soundtrack soll 35,99 Euro kosten. Vorbestellungen sind ab sofort über die offiziellen Website möglich und bringen die folgenden Boni mit sich: