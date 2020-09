Tamarin: Tierisches Action-Adventure ehemaliger Rare-Veteranen veröffentlicht

Screenshot - Tamarin (PC-CDROM,PlayStation4) Screenshot - Tamarin (PC-CDROM,PlayStation4) Screenshot - Tamarin (PC-CDROM,PlayStation4) Screenshot - Tamarin (PC-CDROM,PlayStation4) Screenshot - Tamarin (PC-CDROM,PlayStation4) Screenshot - Tamarin (PC-CDROM,PlayStation4)

Am 10. September 2020 hat das von ehemaligen Rare-Veteranen gegründete Indie Studio Chameleon Games sein tierisches Action-Adventure Tamarin für PlayStation 4 und PC veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store und Steam kostet jeweils 39,99 Euro. Außerdem ist eine Deluxe Edition inklusive Soundtrack für jewerils 49,99 Euro zu haben. Eine Umsetzung für Xbox One befindet sich in Arbeit.In der Spielbeschreibung heißt es: "Steig ein in die Action und entdecke die Natur in Tamarin, einem Third-Person Action-Adventure in den nordischen Weiten mit dem niedlichsten Affen aller Zeiten in der Hauptrolle! Umweltverschmutzung und die Verwüstung durch stetig expandierende Insektenhorden zwingen den agilen Affen in einen Kampf um das Überleben seiner Familie.Erforsche eine unglaubliche, ineinander verwobene 3D-Welt, randvoll mit Primaten-Platforming und käfer-kaltmachender Shooter-Action. Springe mit der Behändigkeit eines Tamarin hinaus in die weite nordische Wildnis, auf malerischen Pfaden durch Wälder, Fjorde und Berge. Auf deinem Weg jagst du geheimnisvolle elektrische Leuchtkäfer, entdeckst eine verborgene Untergrundwelt voller tanzender Ameisen, rettest unschuldige Vögel und stellst den natürlichen Frieden in der einst idyllischen Heimat der Tamarine wieder her."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer