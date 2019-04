Transformice Adventures: Kooperatives Action-Rollenspiel für PC und Mobilgeräte im Anmarsch - 4Players.de

Screenshot - Transformice Adventures (PC) Screenshot - Transformice Adventures (PC) Screenshot - Transformice Adventures (PC) Screenshot - Transformice Adventures (PC) Screenshot - Transformice Adventures (PC) Screenshot - Transformice Adventures (PC) Screenshot - Transformice Adventures (PC) Screenshot - Transformice Adventures (PC)

Das französische Indie-Studio Atelier 801 hat das Action-Rollenspiel Transformice Adventures angekündigt, das Ende 2019 für PC ( Steam ) und mobile Geräte erscheinen soll. Darin schlüpfen die Spieler "in die Rolle unerschrockener Mäuse, die in dem kooperativen Dungeon-Crawler für vier Spieler gegen eine Reihe verschiedener Gegner aus dem Tierreich kämpfen. Mit einer Kombination aus Rogue-Lite Spielmechaniken und der umfangreichen sozialen Online-Erfahrung des MMO-Vorgängers erlaubt Transformice Adventures seinen Spielern anspruchsvolle Dungeons zu betreten und mit einzigartigen Verzauberungen namens Elisahs Gaben zu kämpfen, die die Fähigkeiten und Waffen der Mäuse modifizieren. Zudem können sie ihren Spielstil durch die Wahl verschiedener Fertigkeitssets und ungewöhnlicher Berufe, vom Journalisten bis zum Botaniker, individuell gestalten und sich um ihre eigenen Begleiter kümmern, die ihnen bei Quests zur Seite stehen. Nach einem langen Tag im Spiel lädt die Stammtaverne ein, beim Chatten mit Freunden auszuspannen und sich mit dem besten Kostüm in Schale zu werfen." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-TrailerEine Kickstarter-Kampagne soll am 7. Mai starten und eine zusätzliche Finanzspritze von 100.00 Euro bringen. Über Studio und Vorgänger heißt es: "Transformice, das MMO mit Käse sammelnden Mäusen in der Hauptrolle, wurde im Mai 2010 von den beiden Gründern von Atelier 801, Mélanie Christin und Jean-Baptiste Le Marchand, veröffentlicht. Mit monatlichen Updates von Transformice gelang es dem Studio, das MMO zu bahnbrechenden 100 Millionen registrierten Accounts auszubauen. Atelier 801 zeichnet zudem für weitere Spiele auf unterschiedlichen Plattformen verantwortlich, darunter Bouboum, Fortoresse, Nekodancer und Dead Maze."