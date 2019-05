Transformice Adventures: Kickstarter-Kampagne zum tierischen Action-Rollenspiel gestartet - 4Players.de

Screenshot - Transformice Adventures (PC) Screenshot - Transformice Adventures (PC) Screenshot - Transformice Adventures (PC) Screenshot - Transformice Adventures (PC) Screenshot - Transformice Adventures (PC) Screenshot - Transformice Adventures (PC) Screenshot - Transformice Adventures (PC) Screenshot - Transformice Adventures (PC)

Das französische Indie-Studio Atelier 801 hat eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung ihres Action-Rollenspiels Transformice Adventures gestartet, das Ende 2019 für PC und mobile Geräte erscheinen soll. Das Ziel ist es, bis zum 7. Juni 100.000 Euro einzusammeln. Aktuell haben 256 Unterstützer 17.406 Euro zugesagt.Auf Steam kann bereits eine kostenlose Demo des tierischen Abenteuers heruntergeladen werden, das die Macher wie folgt beschreiben: "Spieler schlüpfen in Transformice Adventures in die Rolle unerschrockener Mäuse, die in dem kooperativen Dungeon-Crawler für vier Spieler gegen eine Reihe verschiedener Gegner aus dem Tierreich kämpfen. Transformice Adventures kombiniert eine Rogue-Lite-Spielmechanik mit dem umfangreichen sozialen Online-Erlebnis seines Vorgängers und führt die Spieler in anspruchsvolle Dungeons, in denen sie mithilfe einzigartiger Verzauberungen die Fertigkeiten und Waffen der Mäuse verändern können. Dabei steht ihnen eine ganze Palette individueller Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung - von niedlichen persönlichen Begleitern, die den Mäusen bei ihren Quests helfen können, über ungewöhnliche Berufe mit individuellen Skillsets, wie beispielsweise unerschrockene Journalisten oder gewitzte Botaniker. Nach einem langen Tag im Spiel lädt die Stammtaverne ein, beim Chatten mit Freunden online zu relaxen und sich mit bunten Kostümen in Schale zu werfen." Hier aktuelle Spieleindrücke:Letztes aktuelles Video: Kickstarter Video