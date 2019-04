Causa - Voices of the Dusk: Sammelkartenspiel bereitet sich auf die Closed Beta vor - 4Players.de

Screenshot - Causa - Voices of the Dusk (PC) Screenshot - Causa - Voices of the Dusk (PC) Screenshot - Causa - Voices of the Dusk (PC) Screenshot - Causa - Voices of the Dusk (PC) Screenshot - Causa - Voices of the Dusk (PC) Screenshot - Causa - Voices of the Dusk (PC)

Das seit 2016 für PC ( Steam ), PlayStation 4 und Xbox One in Entwicklung befindliche Free-to-play-Sammelkartenspiel Causa - Voices of the Dusk soll im Mai 2019 in die geschlossene Betaphase (zur Anmeldung ) starten, wie das chilenische Indie-Studio Niebla Games mitteilt. Dazu heißt es von den Machern: "In der Rolle eines mächtigen Anführers treten die Spieler einer von sechs Fraktionen bei, die erbittert um die Vorherrschaft kämpfen, um ihre Ideale durch Ruhm, Spiritualität, Wohlstand und Einfluss durchzusetzen. Dabei gibt es kein richtig oder falsch. Vielmehr entwickeln alle Spieler ihre ganz eigene Strategie und Kampftaktik, um ihre Gegner in die Knie zu zwingen.""Causa kann entweder im Kampagnen- oder im Duell-Modus gespielt werden. Während sich die Spieler im Duell-Modus in aufreibenden 1vs1-Schlachten gegenüberstehen, hält der Kampagnen-Modus zahlreiche Herausforderungen und kartenbasierte Missionen bereit. Dabei tauchen die Spieler vollständig in die fantastische Welt von Causa, Voices of the Dusk ein und erleben eine Fülle packender Geschichten, die unter die Haut gehen." Hier eine aktuelle Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer