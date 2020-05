Causa - Voices of the Dusk: Auftakt für die Kartentaktik im Early Access

Am 26. Mai 2020 haben die chilenischen Enwickler Niebla Games ihr strategisches Free-to-play-Sammelkartenspiel Causa - Voices of the Dusk im Early Access für PC veröffentlicht, wo es in vier bis fünf Monaten den letzten Feinschliff erhalten soll. Der Download via Steam ist kostenlos, die bisherigen Nutzerreviews sind "positiv" (aktuell sind 89 Prozent von 19 Reviews positiv). Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One, iOS und Android sollen im Lauf des Jahres folgen.Spielbeschreibung des Herstellers: "In der Rolle eines mächtigen Anführers treten die Spieler einer von sechs Fraktionen bei, die erbittert um die Vorherrschaft kämpfen, um ihre Ideale durch Ruhm, Spiritualität, Wohlstand und Einfluss durchzusetzen. Dabei gibt es kein richtig oder falsch. Vielmehr entwickeln alle Spieler ihre ganz eigene Strategie und Kampftaktik, um ihre Gegner in die Knie zu zwingen.Causa kann entweder im Kampagnen- oder im Duell-Modus gespielt werden. Während sich die Spieler im Duell-Modus in aufreibenden 1vs1-Schlachten gegenüberstehen, hält der Kampagnen-Modus zahlreiche Herausforderungen und kartenbasierte Missionen bereit. Dabei tauchen die Spieler vollständig in die fantastische Welt von Causa, Voices of the Dusk ein und erleben eine Fülle packender Geschichten, die unter die Haut gehen."Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer