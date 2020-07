Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers: Hinweise auf Veröffentlichung in Europa und Nordamerika

Koei Tecmo bestätigte im jüngsten Geschäftsbericht via Persona Central , dass Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers auch in Nordamerika und Europa veröffentlicht werden soll. Es wird in der Kategorie "Packaged Games" aufgeführt und ist also eine physische Box-Version. Ein konkreter Termin wurde nicht genannt. Eine PC-Version wurde nicht erwähnt. Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers wird zwar von Atlus (Sega) vertrieben, aber es wurde von Omega Force, einem Studio von Koei Tecmo, entwickelt. Schon im Dezember 2019 sicherte sich Sega die Namensrechte an "Persona 5 Strikers" - dies ist ggf. der Titel unter dem Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers in Europa und Nordamerika erscheinen wird.Das Spiel ist am 20. Februar in Japan und am 18. Juni in Asien veröffentlicht worden. Bis Ende Juni 2020 verkaufte es sich über 480.000 Mal.Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers ist ein Action-Rollenspiel nach Musou-/Warriors-Vorbild. Zu den typischen Musou-Vertretern gehören die Reihen Dynasty Warriors und Samurai Warriors sowie Titel wie Hyrule Warriors, Warriors All-Stars und Fire Emblem Warriors. In Musou-Titeln treten mächtige Charaktere in Massenschlachten gegen haufenweise Gegner an.Letztes aktuelles Video: Japanischer Trailer