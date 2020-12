Persona 5 Strikers: Kommt offenbar im Februar in den Westen

Lieben westliche Kunden lange Namen nicht so sehr wie Japaner? Diese Annahme könnte zumindest bei Atlus dazu geführt haben, das Spiel "Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers" im Westen in Persona 5 Strikers umzubenennen. Das Rollenspiel von Omega Force (Koei Tecmo) wird laut Gematsu.com am 23. Februar für PlayStation 4, Switch und PC (Steam) erscheinen.Als Quelle gibt das Magazin ein ungelistetes offizielles Youtube-Video an, welches mittlerweile nicht mehr verfügbar ist. In Japan erschien der Titel bereits am 20. Februar 2020.Letztes aktuelles Video: Japanischer Trailer