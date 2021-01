Persona 5 Strikers: Die Phantomdiebe im Trailer

Atlus zeigt die Phantomdiebe aus Persona 5 Strikers ab 53,99€ bei vorbestellen ) im folgenden Trailer. Das Spiel verknüpft bekannte Abläufe aus Persona 5 (Royal) mit Warriors-typischer Kampfaction - allerdings nicht als durchgehendes Musou-Gemetzel, sondern in einem stetigen Wechsel aus Kampf- und Erkundungsabschnitten. Persona 5 Strikers wird am 23. Februar 2021 für PC (Steam), PlayStation 4 und Switch veröffentlicht."In Persona 5 Strikers gehen die Phantomdiebe auf Reisen und müssen unerwartet eine grassierende Verderbnis zurückschlagen, die sich in diversen japanischen Städten manifestiert hat. Die ausgelassenen Sommerferien mit guten Freunden verändern sich urplötzlich, als sie sich mit einer verstörenden Realität konfrontiert sehen: Spieler müssen die Wahrheit aufdecken und die Herzen derjenigen läutern, die im Zentrum dieser Krise gefangen genommen wurden." Zur Vorschau : Wir hatten bereits Gelegenheit, einen ersten Blick auf die westliche Fassung des von Warriors-Schmiede Omega Force entwickelten Action-Rollenspiel mit Musou-Elementen zu werfen. Mehr dazu in der Vorschau