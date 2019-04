FIA European Truck Racing Championship: Truck-Rennsimulation für PC, PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - FIA European Truck Racing Championship (PC) Screenshot - FIA European Truck Racing Championship (PC) Screenshot - FIA European Truck Racing Championship (PC) Screenshot - FIA European Truck Racing Championship (PC) Screenshot - FIA European Truck Racing Championship (PC)

Publisher Bigben hat FIA European Truck Racing Championship für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One angekündigt. Die "offizielle Rennsimulation der ETRC" auf Basis der KT Engine (WRC, TT Isle of Man, V-Rally) soll im Juli 2019 erscheinen.In diesem Spiel treten zwölf Trucks in einem FIA-ETRC-Rennen gegeneinander an, und zwar auf einer Strecke in vier Sprints über je 45 km. Die Entwickler wollen die physikalischen Eigenschaften und vor allem die Masse der Fahrzeuge möglich detailgetreu umsetzen. Außerdem verfügen die Trucks über einen manuell einzusetzenden 200-Liter-Wasservorrat zum Kühlen der Bremsen, um ein Überhitzen und vorzeitiges Ausscheiden zu verhindern."Wir sind von der Qualität und den zahlreichen Details des offiziellen Rennsimulators der FIA ETRC begeistert. Design und Produktion machen Bigben alle Ehre. Die Techniken, die von den Spielern dieser spannenden, lehrreichen und detaillierten Software eingesetzt werden, spiegeln die der echten Fahrer wider - auf der Straße wie auch der Rennstrecke. Hier zeigt sich, wie geschickt und konzentriert man sein muss, um ein so großes Fahrzeug wirklich zu beherrschen. Wir freuen uns bereits auf die Veröffentlichung von FIA European Truck Racing Championship für mehrere Formate in diesem Juli, und wir sind sicher, dass Tausende von ETRC-Fans von dem Titel und der neuen Herausforderung begeistert sein werden. Zweifelsohne wird der Titel der Grund dafür sein, dass es weltweit Tausende neuer Truck-Helden gibt", so Georg Fuchs, Leiter der ETRA.Letztes aktuelles Video: Ankündigung