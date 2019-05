FIA European Truck Racing Championship: Video: Spielszenen aus der Truck-Rennsimulation - 4Players.de

Bigben und n-Racing haben anlässlich des ersten Rennens der Saison ein Spielszenen-Video aus FIA European Truck Racing Championship veröffentlicht. In dem Video ist ein Rennen auf dem Misano World Circuit (Italien) zu sehen. Gesteuert wird das Fahrzeug des fünffachen Europameisters Jochen Hahn.Laut Publisher zeigt das Video "das Gameplay eines echten Rennens samt Handhabung der Bremsentemperatur (Überhitzung und Kühlen) und Kurventechnik, die sich von gewöhnlichen Rennspielen unterscheiden. In FIA European Truck Racing Championship fahren die Spieler fünf Tonnen schwere Fahrzeuge in schnellen, technikorientierten Rennen".FIA European Truck Racing Championship als "offizielle Rennsimulation der ETRC" auf Basis der KT Engine (WRC, TT Isle of Man, V-Rally) erscheint im Juli 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Misano Gameplay