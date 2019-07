FIA European Truck Racing Championship: Die LKWs gehen Ende Juli auf PC, PS4, Xbox One und Switch an den Start - 4Players.de

Screenshot - FIA European Truck Racing Championship (PC) Screenshot - FIA European Truck Racing Championship (PC) Screenshot - FIA European Truck Racing Championship (PC) Screenshot - FIA European Truck Racing Championship (PC) Screenshot - FIA European Truck Racing Championship (PC)

Die LKW-Rennsimulation FIA European Truck Racing Championship wird am 26. Juli 2019 auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch an den Start gehen, wie Bigben und N-Racing mitteilen . Weiter heißt es vom Publisher: "In FIA European Truck Racing Championship übernehmen die Spieler das Steuer eines der 45 offiziellen Wagen namhafter Hersteller wie Volvo, MAN, Freightliner, Western Star und vieler anderer. So können sie auf allen acht detailgetreu nachgebildeten Strecken der ETRC ihre Fahrkünste unter Beweis stellen, genau wie auf den bekannten Strecken Laguna Seca, COTA und dem Fuji Speedway. Alle 20 Teams und Meisterschaftsfahrer sind im Spiel enthalten. Mit fünf Einzel- und fünf Mehrspieler-Modi ist FIA European Truck Racing Championship eine realistische Simulation und eine spannende neue Option für Rennspiel-Fans."Außerdem wurde ein neues Video mit Spielszenen aus der offiziellen Rennsimulation der ETRC, die auf Basis der KT-Engine entwickelt wurde, veröffentlicht:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer"Im Video wird der Zuschauer mitten in ein FIA ETRC-Rennen versetzt, in dem 5-Tonnen-Boliden auf einer 45 km langen Strecke gegeneinander antreten. In FIA European Truck Racing Championship geht die Simulation an die Grenzen des Machbaren. Beim Spieldesign wurde besonders viel Wert daraufgelegt, den Spielern den Nervenkitzel dieser spektakulären Rennen so authentisch wie möglich zu vermitteln. Dynamisches Wetter, für jedes Fahrzeug angepasste Fahrphysik, manueller Einsatz von Bremsen und Wasserkühlung - all dies trägt dazu bei, dass die Fahrer eine authentische Herausforderung erleben", so der Hersteller.