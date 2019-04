Computec Cyber Week: Anzeige: Cyber Week 2019, Tag 3: Hardware von Alternate, Festplatten von Seagate, SteelSeries-Headsets und vieles mehr! - 4Players.de

Dritter Tag der Cyber Week 2019: Vom 26. April bis 5. Mai warten auf www.cyberweek.deals spannende Schnäppchen und massig coole Angebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Entertainment auf euch. Die Top-Deals des dritten Tages: Headsets von SteelSeries, Festplatten von Seagate, Hardware von Alternate, Netzteile von Enermax und Gehäuse von Cooler Master!Jetzt auf www.cyberweek.deals surfen und shoppen bis der Arzt kommt!Bis zu 37% Rabatt auf SteelSeries HeadsetsDie Arctis-Reihe von SteelSeries gehört zu der am häufigsten prämierten Headset-Reihe in der Gaming-Welt. Entscheiden Sie sich für ein SteelSeries Headset und Sie erleben die prestigeträchtigen Soundtreiber, das ClearCast-Mikrofon und den herausragenden Komfort am eigenen Leib.10% Rabatt auf IronWolf FestplattenBis zu 14 TB reichen die Speicherkapazitäten der Festplattenserie IronWolf für Netzwerkspeicher (NAS) von Seagate. Um diese hohe Speicherdichte in einem 3,5-Zoll Gehäuse mit Standardmaßen zu erreichen, enthalten die Einheiten bis zu acht Speicherplatten und verwenden modernste Speicherverfahren.Bis zu 23% Rabatt auf den MaxTytan 800WHochwertige Komponenten und jahrelange Erfahrung in der Herstellung von Netzteilen ermöglichen es Enermax, ein Produkt mit höchster Effizienz und Zuverlässigkeit zu produzieren. MaxTytan ist mit 80 PLUS Titanium mit einem Wirkungsgrad von über 94% zertifiziert. Das vollmodulare Netzteil kommt mit separat ummantelten Kabeln für besseren Schutz und höchste Flexibilität bei der Systeminstallation.Bis zu 20% Rabatt auf Produkte aus den Kategorien Hardware, Gaming & PeripherieAls eines der zehn größten E-Commerce-Unternehmen Deutschlands gehört ALTERNATE zu den führenden Onlineshops. Während der Cyber Week warten Angebote aus den Bereichen Hardware, Gaming & Peripherie.20% Rabatt auf das MasterCase H500Das H500 lässt dich selbst entscheiden, ob du eine transparente Frontscheibe verwendest oder eine alternative Mesh-Front, die aus einem Lochgitter besteht. Zwei 200mm RGB-Lüfter sind vorinstalliert. Das Beleuchtungssystem kann auch über den Reset-Taster gesteuert werden, um die Farb- und LED-Modi zu wählen. Um den Transport zu erleichtern, wurde an der Vorderseite hinter dem I/O Panel ein Griff installiert.