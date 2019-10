Computec Cyber Week: Anzeige: Tag 1 mit Top-Angeboten von Alternate, Asus, Gigabyte sowie Samsung SSDs, z.B. 860 Evo 500 GB SATA SSD für 69,51 Euro - 4Players.de

Die Highlights an Tag 1: Angebote von Alternate, ASUS und Gigabyte sowie SSDs von Samsung.

Die dritte Computec Cyber Week hat begonnen: Mit mehr Herstellern und Produkten denn je warten vom 25. Oktober bis 3. November auf www.cyberweek.deals spannende Schnäppchen und massig coole Angebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Entertainment mit Rabatten von bis zu 70 Prozent auf euch. Zu den Partnern der Cyber Week gehören über 30 Hersteller wie Alternate, AMD, Intel, Seagate, Asus, Gigabyte, HP, Captiva, Samsung und Enermax. Die Cyber Week wird präsentiert von PC Games Hardware, Buffed, PC Games, 4Players, Golem und Areamobile.Als eines der zehn größten E-Commerce-Unternehmen Deutschlands gehört Alternate zu den führenden Onlineshops. Während der Cyber Week gibt es Angebote aus den Bereichen Hardware, Gaming & Peripherie.Auf der Suche nach einem Laptop für den Job, die Uni oder zum Zocken? Bei Alternate haben Kunden die Qual der Wahl. Acer, Dell, HP, ASUS ROG und viele mehr warten mit Angeboten zur Cyber Week.ROG bietet stets die neuste Hardware für den PC: Egal ob pfeilschnelle Grafikkarte, Deluxe-Mainboard, High-End-Maus oder Gaming-Monitore - alle ROG-Produkte wurden für die hohen Ansprüche von Gamern gemacht und unterstützen sie mit einzigartigen Features im Gaming-Einsatz.Das ROG Strix X570-E Gaming-Mainboard liefert das ultimative ROG-Erlebnis mit einer Mischung aus Features und Style, einer idealen Grundlage für den Aufbau eines leistungsstarken ATX-Gaming-Systems. Die WLAN-Netzwerktechnik sorgt für optimales Online-Gameplay und umfassende Kühloptionen für stabile Leistung.Gigabyte Aorus steht für Gaming Monitore, Grafikkarten, Mainboards, Gaming Keyboards, SSDs, Gaming Mäuse, Speicher, Netzteile. Eben alles, was Gamer-Herzen höher schlagen lässt. Zur Cyber Week stellt Gigabyte eine erlesene Auswahl an Top-Produkten zum Vorteilspreis bereit.Der Aorus AD27QD ist der weltweit erste taktische Monitor mit aim stabilizer, black equalizer, crosshair, IPS Panel und 144 Hz Bildwiederholrate.Eine SSD von Samsung hat einiges auf dem Kasten: Datenübertragung in Höchstgeschwindigkeit. So bringt eine SSD langsame Rechner wieder auf Hochtouren.Mit bis zu 3.500 MB/s Lese- und bis zu 3.300 MB/s Schreibgeschwindigkeit ist die 970 EVO Plus bis zu 53 Prozent schneller als das Vorgängermodell 970 EVO. Die neueste Generation der V-NAND-Technologie sorgt für eine herausragende Leistung und verbesserte Energieeffizienz. Zusätzlich zeichnet sich die 970 EVO Plus durch optimierte Firmware, den bewährten Phoenix-Controller sowie die Intelligent TurboWrite-Technologie für die Beschleunigung von Schreibvorgängen aus.